Aleksandr Spichkin

Alpari

Aleksandr Spichkin
0 avis
41 semaines
0 / 0 USD
0%
Alpari-Pro.ECN3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
135
Bénéfice trades:
107 (79.25%)
Perte trades:
28 (20.74%)
Meilleure transaction:
41.04 USD
Pire transaction:
-490.55 USD
Bénéfice brut:
172.48 USD (13 117 pips)
Perte brute:
-769.87 USD (9 018 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (15.35 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
41.04 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
-0.92
Longs trades:
76 (56.30%)
Courts trades:
59 (43.70%)
Facteur de profit:
0.22
Rendement attendu:
-4.43 USD
Bénéfice moyen:
1.61 USD
Perte moyenne:
-27.50 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-10.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-490.55 USD (1)
Croissance mensuelle:
239.11%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
648.12 USD
Maximal:
648.12 USD (129.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 31
GBPUSD 29
EURUSD 26
EURJPY 23
GBPJPY 20
profit 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 11
GBPUSD 21
EURUSD 7
EURJPY -5
GBPJPY 16
profit -647
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 564
GBPUSD 944
EURUSD 632
EURJPY -431
GBPJPY 2.4K
profit 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +41.04 USD
Pire transaction: -491 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +15.35 USD
Perte consécutive maximale: -10.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-Pro.ECN3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-Pro.ECN3
1.79 × 218
PUPrime-Live 5
2.00 × 1
Торговля советником, после потеря депозита торговля началась с 16 долларов другим советником. Настройки советника для маленьких депозитов. 
Aucun avis
2025.11.15 12:27
Trading operations on the account were performed for only 22 days. This comprises 7.8% of days out of the 282 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 12:27
80% of trades performed within 11 days. This comprises 3.9% of days out of the 282 days of the signal's entire lifetime.
