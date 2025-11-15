SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EA Quantum 1
Kittisak Chainakhen

EA Quantum 1

Kittisak Chainakhen
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Prime
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
32
Bénéfice trades:
25 (78.12%)
Perte trades:
7 (21.88%)
Meilleure transaction:
3.27 USD
Pire transaction:
-3.21 USD
Bénéfice brut:
17.33 USD (1 799 pips)
Perte brute:
-4.79 USD (457 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (6.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6.11 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.40
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
11.66%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
31 minutes
Facteur de récupération:
3.91
Longs trades:
12 (37.50%)
Courts trades:
20 (62.50%)
Facteur de profit:
3.62
Rendement attendu:
0.39 USD
Bénéfice moyen:
0.69 USD
Perte moyenne:
-0.68 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-3.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-3.21 USD (1)
Croissance mensuelle:
4.18%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
3.21 USD (1.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
3.67% (11.48 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 13
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3.27 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +6.11 USD
Perte consécutive maximale: -3.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboMarketsLLC-ECN-2
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 10
Exness-Real17
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.15 × 92
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
Tickmill-Live08
0.53 × 36
Tickmill-Live04
0.54 × 221
AMarkets-Real
0.55 × 11
Alpari-Pro.ECN
0.80 × 10
ICMarketsSC-Live17
1.00 × 1
Exness-Real28
1.00 × 13
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarkets-Live04
1.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live7
1.01 × 384
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 300
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 12
RoboForex-Prime
1.19 × 1454
ICMarketsSC-Live09
1.20 × 15
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.25 × 12
ICMarketsSC-Live03
1.32 × 112
TitanFX-01
1.42 × 19
AxiTrader-US07-Live
1.64 × 112
Darwinex-Live
1.73 × 138
OctaFX-Real9
1.74 × 19
LiteFinance-Classic.com
1.79 × 122
Use EA Trade 100%

High profit per week

Pair Gbpusd

Equity 300$ Minimum

Aucun avis
2025.11.15 10:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
