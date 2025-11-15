SignauxSections
Nguyen Chung

Gold1Minute

Nguyen Chung
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
45
Bénéfice trades:
30 (66.66%)
Perte trades:
15 (33.33%)
Meilleure transaction:
4.11 USD
Pire transaction:
-1.14 USD
Bénéfice brut:
59.54 USD (59 510 pips)
Perte brute:
-11.49 USD (11 466 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (58.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
58.99 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.47
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
45
Temps de détention moyen:
39 minutes
Facteur de récupération:
6.21
Longs trades:
15 (33.33%)
Courts trades:
30 (66.67%)
Facteur de profit:
5.18
Rendement attendu:
1.07 USD
Bénéfice moyen:
1.98 USD
Perte moyenne:
-0.77 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-6.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-6.18 USD (10)
Croissance mensuelle:
240.25%
Algo trading:
80%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.20 USD
Maximal:
7.74 USD (10.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLDm# 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLDm# 48
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLDm# 48K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.11 USD
Pire transaction: -1 USD
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +58.99 USD
Perte consécutive maximale: -6.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

This is my EA based automated trading strategy. You can download it here: https://www.mql5.com/en/market/product/152875
2025.11.15 14:37
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.15 10:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 10:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
