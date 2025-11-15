🚀XAUUSD Signal:

The position order should not exceed 0.02 lots, with a stop loss of 6 to 10 US dollars.The drawdown control is less than 5%.

The monthly return target is 8 to 20%, suitable for traders who prefer medium to low-risk trading.





For STP accounts or ECN low spread accounts, a minimum deposit of 700 US dollars or a multiple of that is required, with a leverage of 1:500. If your trading account does not meet the 1:500 leverage requirement, more funds need to be deposited to ensure replication.