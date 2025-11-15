SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EMA Golden Ride
Lei Tan Lei

EMA Golden Ride

Lei Tan Lei
0 avis
27 semaines
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 24
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
229
Bénéfice trades:
155 (67.68%)
Perte trades:
74 (32.31%)
Meilleure transaction:
38.85 USD
Pire transaction:
-63.01 USD
Bénéfice brut:
1 017.13 USD (89 117 pips)
Perte brute:
-828.99 USD (64 256 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (135.05 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
135.05 USD (21)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
71
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.58
Longs trades:
95 (41.48%)
Courts trades:
134 (58.52%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
0.82 USD
Bénéfice moyen:
6.56 USD
Perte moyenne:
-11.20 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-179.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-179.12 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
31%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11.41 USD
Maximal:
324.32 USD (70.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 217
SILVER 8
GBPUSD 2
GBPAUD 1
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 149
SILVER 41
GBPUSD -3
GBPAUD 2
AUDUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 24K
SILVER 824
GBPUSD -342
GBPAUD 327
AUDUSD -101
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +38.85 USD
Pire transaction: -63 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +135.05 USD
Perte consécutive maximale: -179.12 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-Real 23
0.00 × 2
FxPro.com-Real06
0.00 × 6
XMGlobal-Real 251
0.41 × 356
FXCM-USDReal08
0.48 × 277
DMABrokers-Live5
0.50 × 2
XMGlobal-Real 6
0.54 × 13
XMGlobal-Real 24
0.60 × 72
XMUK-Real 20
2.50 × 6
DooPrime-Live 2
3.43 × 7
XM.COM-AU-Real 20
7.50 × 2
Alpari-Standard2
9.00 × 111
XMGlobal-Real 28
9.00 × 2
XMGlobal-Real 20
10.67 × 3
FBS-Real-1
11.45 × 58
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
This is a fully automated trading signal using three Exponential Moving Averages (short, medium, long EMAs) to follow market trends, capturing high-probability opportunities in gold and forex. With strict trend filtering, ATR-based stop loss, dynamic trailing stop, and risk-percentage position sizing, it ensures controlled and steady account growth. Ideal for traders seeking automated trend-following and consistent long-term performance.
Aucun avis
2025.11.15 06:08
Trading operations on the account were performed for only 29 days. This comprises 15.76% of days out of the 184 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire