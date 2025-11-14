- Croissance
Trades:
21
Bénéfice trades:
15 (71.42%)
Perte trades:
6 (28.57%)
Meilleure transaction:
19.92 USD
Pire transaction:
-15.22 USD
Bénéfice brut:
117.38 USD (74 969 pips)
Perte brute:
-87.33 USD (151 248 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (70.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
70.58 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
72.79%
Charge de dépôt maximale:
1.34%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
50 minutes
Facteur de récupération:
0.67
Longs trades:
3 (14.29%)
Courts trades:
18 (85.71%)
Facteur de profit:
1.34
Rendement attendu:
1.43 USD
Bénéfice moyen:
7.83 USD
Perte moyenne:
-14.56 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-44.73 USD)
Perte consécutive maximale:
-44.73 USD (3)
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
27.69 USD
Maximal:
44.73 USD (1.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.76% (42.60 USD)
Par fonds propres:
0.87% (21.34 USD)
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Signal based on Technical and Institutional Analysis
This signal trades mainly XAUUSD (Gold) using a combined methodology of:
Market Structure analysis
Institutional Supply & Demand zones
Strong Breakout entries
Liquidity-based pullbacks
Multi–timeframe confirmation (H1, M15, M5)
Strict risk management
Fixed Stop Loss and Take Profit on every trade
✔ Clear entries with a favorable Risk/Reward ratio
✔ No martingale or risky grid systems
✔ Strategy designed for consistent long-term growth
✔ Suitable for small, medium, and large accounts
📈 Objective: capture clean, high-probability movements on Gold while avoiding manipulation areas.
🔒 Responsible and disciplined trading only.
Aucun avis
