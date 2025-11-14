SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TestDrive
Y Tri Mujiadi Putranto

TestDrive

Y Tri Mujiadi Putranto
0 avis
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -13%
FBS-Real-10
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
93
Bénéfice trades:
77 (82.79%)
Perte trades:
16 (17.20%)
Meilleure transaction:
1 560.34 USD
Pire transaction:
-345.65 USD
Bénéfice brut:
1 785.39 USD (1 432 193 pips)
Perte brute:
-939.71 USD (5 186 538 pips)
Gains consécutifs maximales:
69 (204.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 581.16 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
85.56%
Charge de dépôt maximale:
249.59%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
84
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.94
Longs trades:
72 (77.42%)
Courts trades:
21 (22.58%)
Facteur de profit:
1.90
Rendement attendu:
9.09 USD
Bénéfice moyen:
23.19 USD
Perte moyenne:
-58.73 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-901.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-901.89 USD (15)
Croissance mensuelle:
-13.26%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
901.89 USD (480.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.65% (901.89 USD)
Par fonds propres:
96.54% (443.56 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 87
archived 3
US100 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -733
archived 1.6K
US100 0
EURUSD 0
GBPUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -3.8M
archived 0
US100 59
EURUSD 17
GBPUSD 6
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 560.34 USD
Pire transaction: -346 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +204.23 USD
Perte consécutive maximale: -901.89 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live08
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
0.00 × 8
Tickmill-Live05
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
Alpari-Standard2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 7
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
155 plus...
nguji DD-MAX balance 100 USD // 
Aucun avis
2025.11.21 01:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.21 01:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 01:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 00:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.21 00:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 00:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 23:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 23:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 09:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 01:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.18 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 00:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 23:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 22:39
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 21:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 20:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 18:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TestDrive
30 USD par mois
-13%
0
0
USD
6
USD
12
0%
93
82%
86%
1.89
9.09
USD
97%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.