Mr Jirawat Buathong

IC Markets BOSS BTC ETH

Mr Jirawat Buathong
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
65
Bénéfice trades:
50 (76.92%)
Perte trades:
15 (23.08%)
Meilleure transaction:
4.90 USD
Pire transaction:
-10.15 USD
Bénéfice brut:
79.76 USD (3 285 pips)
Perte brute:
-65.43 USD (3 069 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (10.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
29.87 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
7.75%
Charge de dépôt maximale:
1.11%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.66
Longs trades:
34 (52.31%)
Courts trades:
31 (47.69%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
0.22 USD
Bénéfice moyen:
1.60 USD
Perte moyenne:
-4.36 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-17.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-19.75 USD (2)
Croissance mensuelle:
10.88%
Prévision annuelle:
132.01%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
19.80 USD
Maximal:
21.66 USD (15.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.79% (21.66 USD)
Par fonds propres:
0.05% (0.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 38
USDJPY 25
GBPUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 7
USDJPY 8
GBPUSD 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 52
USDJPY 184
GBPUSD -20
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.90 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +10.78 USD
Perte consécutive maximale: -17.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.11 × 9
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live04
0.43 × 60
ICMarketsSC-Live24
0.50 × 20
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.54 × 28
Exness-Real17
0.64 × 22
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.67 × 584
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live23
0.84 × 10240
ICMarketsSC-Live26
0.91 × 721
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 422
ICMarketsSC-Live25
0.98 × 3761
ICMarketsSC-Live20
1.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
1.03 × 36
78 plus...
Aucun avis
2025.11.14 19:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.14% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 18:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 18:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 18:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 17:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.14 17:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 17:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
