Giuseppe Pajusco

Tech Innovator Portfolio

Giuseppe Pajusco
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
76
Bénéfice trades:
43 (56.57%)
Perte trades:
33 (43.42%)
Meilleure transaction:
2 998.12 USD
Pire transaction:
-1 405.26 USD
Bénéfice brut:
5 871.41 USD (16 160 pips)
Perte brute:
-4 833.04 USD (14 166 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (73.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 229.00 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
14.43%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
0.44
Longs trades:
38 (50.00%)
Courts trades:
38 (50.00%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
13.66 USD
Bénéfice moyen:
136.54 USD
Perte moyenne:
-146.46 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-1 078.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 314.20 USD (4)
Croissance mensuelle:
2.79%
Algo trading:
50%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 723.97 USD
Maximal:
2 350.02 USD (2.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.27% (2 345.70 USD)
Par fonds propres:
3.28% (3 357.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 14
AUDCAD 12
AUDNZD 8
EURCAD 8
LLY 3
PLD 3
TIP 3
SKYY 3
DUK 2
IGV 2
XLK 2
SMH 2
ICLN 2
EXC 1
GS 1
IPG 1
NVDA 1
XOM 1
AMD 1
GE 1
GOOG 1
MCD 1
MS 1
WMT 1
XBI 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 9
AUDCAD 13
AUDNZD 27
EURCAD 44
LLY -1.2K
PLD 72
TIP -23
SKYY -145
DUK 62
IGV -77
XLK 2
SMH -96
ICLN -778
EXC 20
GS -17
IPG 14
NVDA -411
XOM -46
AMD 3K
GE 34
GOOG 63
MCD -5
MS -122
WMT 531
XBI 76
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD -244
AUDCAD -1K
AUDNZD 5
EURCAD 669
LLY -4.3K
PLD 279
TIP 59
SKYY -376
DUK 119
IGV -161
XLK 41
SMH -619
ICLN -43
EXC 93
GS -1.6K
IPG 41
NVDA -561
XOM -251
AMD 8.2K
GE 703
GOOG 809
MCD -5
MS -377
WMT 387
XBI 176
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 998.12 USD
Pire transaction: -1 405 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +73.42 USD
Perte consécutive maximale: -1 078.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFXInternational-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.23 × 1978
FXOpen-MT5
1.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.33 × 6
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 3
RoboForex-Pro
4.50 × 18
HFMarketsGlobal-Live1
5.50 × 2
XMGlobal-MT5 4
5.68 × 516
Ava-Real 1-MT5
6.00 × 1
BCS5-Real
7.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
10.00 × 2
GBEbrokers-LIVE
14.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
14.50 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
23.50 × 2
Algo Portfolio with focus on technology sector, semi-conductors, clean energy
Aucun avis
2025.11.14 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 13:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
