Ibrahim Erkan

CMQ NIRVANA

Ibrahim Erkan
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2025 110%
Pepperstone-Edge11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
38
Bénéfice trades:
35 (92.10%)
Perte trades:
3 (7.89%)
Meilleure transaction:
8.60 USD
Pire transaction:
-0.20 USD
Bénéfice brut:
75.71 USD (31 894 pips)
Perte brute:
-0.24 USD (44 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (46.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
46.29 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.89
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
10.62%
Dernier trade:
39 il y a des minutes
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
377.35
Longs trades:
17 (44.74%)
Courts trades:
21 (55.26%)
Facteur de profit:
315.46
Rendement attendu:
1.99 USD
Bénéfice moyen:
2.16 USD
Perte moyenne:
-0.08 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-0.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.20 USD (1)
Croissance mensuelle:
109.80%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.20 USD (0.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.25% (0.20 USD)
Par fonds propres:
26.15% (207.04 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
SpotBrent 10
ETHUSD 8
EURUSD 7
US500 7
USDJPY 4
GBPUSD 1
USDCHF 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
SpotBrent 8
ETHUSD 9
EURUSD 16
US500 17
USDJPY 11
GBPUSD 9
USDCHF 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
SpotBrent 1.7K
ETHUSD 28K
EURUSD 435
US500 710
USDJPY 551
GBPUSD 178
USDCHF 88
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.60 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +46.29 USD
Perte consécutive maximale: -0.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
FxPro.com-Real07
0.00 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 21
Valutrades-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
AAFXTrading-Live
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Edge06
0.00 × 3
OverflowingFinCapital-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.01 × 112
ICMarkets-Live20
0.03 × 69
MYFX-US01-Live
0.03 × 30
ICMarkets-Live10
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live07
0.15 × 20
ICMarketsSC-Live26
0.15 × 13
ICMarketsSC-Live11
0.43 × 21
EGlobal-Cent4
0.67 × 3
FBS-Real-2
0.75 × 4
ICMarkets-Live19
0.84 × 174
Axi-US02-Live
1.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
1.00 × 8
ICMarkets-Live07
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live06
1.33 × 3
17 plus...
Aucun avis
2025.11.14 15:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 15:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
