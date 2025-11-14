SignauxSections
Giuseppe Pajusco

Real Assets Portfolio

Giuseppe Pajusco
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 27%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
242
Bénéfice trades:
123 (50.82%)
Perte trades:
119 (49.17%)
Meilleure transaction:
13 439.59 USD
Pire transaction:
-4 899.42 USD
Bénéfice brut:
71 394.18 USD (109 668 pips)
Perte brute:
-44 117.27 USD (28 678 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (3 504.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
19 003.42 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
98.00%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
2.62
Longs trades:
205 (84.71%)
Courts trades:
37 (15.29%)
Facteur de profit:
1.62
Rendement attendu:
112.71 USD
Bénéfice moyen:
580.44 USD
Perte moyenne:
-370.73 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-3 864.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 300.72 USD (8)
Croissance mensuelle:
12.67%
Prévision annuelle:
153.70%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 722.19 USD
Maximal:
10 404.30 USD (9.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.80% (10 352.66 USD)
Par fonds propres:
1.65% (2 109.43 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GLD 22
QQQ 20
EURAUD 11
EURUSD 11
MSTR 9
EFA 8
NZDCAD 7
GBPCAD 7
EEM 6
SPDW 6
VEA 6
EFV 6
XAUUSD 5
NDX 5
SCHF 5
VPL 5
XLB 5
EFAV 5
AAXJ 5
AUDNZD 4
EURNZD 4
EURCAD 4
AUDCAD 4
EURGBP 4
FTEC 4
ICLN 4
EZU 4
XLK 3
XLV 3
XLE 3
XLU 3
MCHI 3
EFG 3
EWJ 3
EWT 3
EWY 3
EWZ 3
KRE 3
SLV 3
SPY 3
GBPAUD 2
GBPNZD 2
IYR 2
SCZ 2
INDA 2
ITOT 1
TIP 1
TLT 1
XLF 1
XLI 1
XLY 1
VNQ 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GLD 22K
QQQ 3.8K
EURAUD 1.7K
EURUSD -7.9K
MSTR 2.6K
EFA -846
NZDCAD -1.6K
GBPCAD -1.1K
EEM -712
SPDW -129
VEA -169
EFV -443
XAUUSD 761
NDX 1.6K
SCHF -266
VPL 472
XLB 32
EFAV -750
AAXJ 121
AUDNZD 2.7K
EURNZD -812
EURCAD 47
AUDCAD -1.6K
EURGBP 589
FTEC 3.6K
ICLN 845
EZU -161
XLK 848
XLV -286
XLE -614
XLU -78
MCHI 135
EFG -792
EWJ 796
EWT 1.1K
EWY 2.7K
EWZ -591
KRE -779
SLV 2K
SPY -193
GBPAUD 756
GBPNZD -690
IYR -1.2K
SCZ -155
INDA 614
ITOT -21
TIP 72
TLT -111
XLF -91
XLI 13
XLY 151
VNQ -747
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GLD 16K
QQQ 16K
EURAUD 809
EURUSD -5.9K
MSTR 40K
EFA -366
NZDCAD -654
GBPCAD -196
EEM 172
SPDW 37
VEA -11
EFV -127
XAUUSD 2K
NDX 1.8K
SCHF -2
VPL 234
XLB -279
EFAV -282
AAXJ 455
AUDNZD 457
EURNZD -236
EURCAD 13
AUDCAD -154
EURGBP 146
FTEC 3.5K
ICLN 110
EZU 136
XLK 2K
XLV -286
XLE -466
XLU -101
MCHI 358
EFG -351
EWJ 524
EWT 790
EWY 2.9K
EWZ -294
KRE -762
SLV 1.2K
SPY 946
GBPAUD 261
GBPNZD -237
IYR -202
SCZ -168
INDA 257
ITOT 10
TIP 46
TLT -18
XLF -60
XLI 123
XLY 790
VNQ -221
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13 439.59 USD
Pire transaction: -4 899 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +3 504.21 USD
Perte consécutive maximale: -3 864.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.25 × 32
Darwinex-Live
0.30 × 4344
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXOpen-MT5
1.33 × 3
TickmillUK-Live
1.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 18
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.36 × 240
XMGlobal-MT5 2
3.78 × 9
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
VantageFXInternational-Live
4.28 × 25
Binary.com-Server
4.33 × 3
Ava-Real 1-MT5
4.50 × 2
Algo Portfolio with focus on real assets like gold, silver, real estates, energy sector, material sector
Aucun avis
2025.11.14 15:31
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.36% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
