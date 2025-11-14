SignauxSections
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS

Blend EAs

JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 3%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
22
Bénéfice trades:
9 (40.90%)
Perte trades:
13 (59.09%)
Meilleure transaction:
38.46 GBP
Pire transaction:
-13.53 GBP
Bénéfice brut:
119.90 GBP (6 217 pips)
Perte brute:
-79.48 GBP (7 034 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (41.87 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
45.04 GBP (2)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
32 minutes
Facteur de récupération:
0.79
Longs trades:
9 (40.91%)
Courts trades:
13 (59.09%)
Facteur de profit:
1.51
Rendement attendu:
1.84 GBP
Bénéfice moyen:
13.32 GBP
Perte moyenne:
-6.11 GBP
Pertes consécutives maximales:
6 (-51.02 GBP)
Perte consécutive maximale:
-51.02 GBP (6)
Croissance mensuelle:
3.42%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GBP
Maximal:
51.02 GBP (4.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.01% (51.02 GBP)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 52
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -817
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +38.46 GBP
Pire transaction: -14 GBP
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +41.87 GBP
Perte consécutive maximale: -51.02 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.74 × 4800
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.36 × 1440
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
8.47 × 747
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
47 plus...
Aucun avis
2025.11.14 12:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 12:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
