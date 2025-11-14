SignauxSections
Bashir Ahmad

EURJPY Sharp Entry Pro

Bashir Ahmad
0 avis
Fiabilité
59 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 13%
FBS-Real-6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
23
Bénéfice trades:
21 (91.30%)
Perte trades:
2 (8.70%)
Meilleure transaction:
81.55 USD
Pire transaction:
-1.31 USD
Bénéfice brut:
673.32 USD (3 379 pips)
Perte brute:
-2.49 USD (381 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (651.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
651.31 USD (13)
Ratio de Sharpe:
1.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.14%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
18 jours
Facteur de récupération:
512.08
Longs trades:
17 (73.91%)
Courts trades:
6 (26.09%)
Facteur de profit:
270.41
Rendement attendu:
29.17 USD
Bénéfice moyen:
32.06 USD
Perte moyenne:
-1.25 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-1.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-1.31 USD (1)
Croissance mensuelle:
1.50%
Algo trading:
43%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1.31 USD (0.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.11% (5.44 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
archived 13
EURJPY 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
archived 651
EURJPY 20
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
archived 0
EURJPY 3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +81.55 USD
Pire transaction: -1 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +651.31 USD
Perte consécutive maximale: -1.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
OverflowingFinCapital-Live
0.00 × 4
RoboForex-Pro-2
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 8
ICMarkets-Live14
0.00 × 11
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 6
XMTrading-Real 34
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 5
TitanFX-03
0.00 × 2
ICMarkets-Live18
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 4
Alpari-ECN1
0.00 × 4
WetradeInternational-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live04
0.00 × 8
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 6
Tickmill-Live05
0.00 × 4
85 plus...
Aucun avis
2025.11.14 12:22
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 3.95% of days out of the 405 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 12:22
80% of trades performed within 11 days. This comprises 2.72% of days out of the 405 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 12:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
