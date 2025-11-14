SignauxSections
Chun Kin Kan

VGOLD

Chun Kin Kan
0 avis
Fiabilité
53 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2024 898%
VTMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 412
Bénéfice trades:
1 632 (67.66%)
Perte trades:
780 (32.34%)
Meilleure transaction:
8 657.16 USD
Pire transaction:
-4 384.38 USD
Bénéfice brut:
274 298.66 USD (440 004 pips)
Perte brute:
-153 525.26 USD (470 402 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (4 161.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
17 759.56 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
48.75%
Charge de dépôt maximale:
43.26%
Dernier trade:
40 il y a des minutes
Trades par semaine:
100
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
8.34
Longs trades:
1 577 (65.38%)
Courts trades:
835 (34.62%)
Facteur de profit:
1.79
Rendement attendu:
50.07 USD
Bénéfice moyen:
168.08 USD
Perte moyenne:
-196.83 USD
Pertes consécutives maximales:
29 (-2 506.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-9 418.00 USD (7)
Croissance mensuelle:
141.17%
Prévision annuelle:
1 712.91%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
51.33 USD
Maximal:
14 479.69 USD (16.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.11% (39.67 USD)
Par fonds propres:
32.53% (21 208.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-ECN 2380
GBPUSD-ECN 15
EURUSD-ECN 4
BTCUSD 3
HK50. 3
AUDCHF-ECN 2
USDCHF-ECN 2
EURAUD-ECN 2
NAS100. 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-ECN 113K
GBPUSD-ECN 7.4K
EURUSD-ECN -20
BTCUSD -42
HK50. 251
AUDCHF-ECN 292
USDCHF-ECN 187
EURAUD-ECN -296
NAS100. 0
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-ECN 11K
GBPUSD-ECN 364
EURUSD-ECN -331
BTCUSD -42K
HK50. 48
AUDCHF-ECN 18
USDCHF-ECN 22
EURAUD-ECN 12
NAS100. 45
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8 657.16 USD
Pire transaction: -4 384 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +4 161.43 USD
Perte consécutive maximale: -2 506.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.11.24 17:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 16:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 11:13
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.19% of days out of 358 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 11:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 11:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
VGOLD
999 USD par mois
898%
0
0
USD
88K
USD
53
94%
2 412
67%
49%
1.78
50.07
USD
44%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.