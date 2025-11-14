SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Gold Quantum Signals
Bashir Ahmad

Gold Quantum Signals

Bashir Ahmad
0 avis
137 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 369 USD par mois
croissance depuis 2023 359%
FBS-Real-6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
173
Bénéfice trades:
129 (74.56%)
Perte trades:
44 (25.43%)
Meilleure transaction:
9 563.37 USD
Pire transaction:
-170.56 USD
Bénéfice brut:
73 541.18 USD (37 751 pips)
Perte brute:
-725.87 USD (43 236 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (72 414.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
72 414.53 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
9.69%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
86
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
252.52
Longs trades:
104 (60.12%)
Courts trades:
69 (39.88%)
Facteur de profit:
101.31
Rendement attendu:
420.90 USD
Bénéfice moyen:
570.09 USD
Perte moyenne:
-16.50 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-186.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-285.20 USD (3)
Croissance mensuelle:
11.57%
Prévision annuelle:
140.36%
Algo trading:
82%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
288.36 USD (0.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.57% (288.36 USD)
Par fonds propres:
0.01% (6.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 142
archived 31
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 405
archived 72K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -5.5K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9 563.37 USD
Pire transaction: -171 USD
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +72 414.53 USD
Perte consécutive maximale: -186.79 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.11.14 11:13
Trading operations on the account were performed for only 39 days. This comprises 4.08% of days out of the 957 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 11:13
80% of trades performed within 8 days. This comprises 0.84% of days out of the 957 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 11:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
