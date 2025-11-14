SignauxSections
Wen Yuan Su

Anxin01

Wen Yuan Su
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -100%
DPrimeVU-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
497
Bénéfice trades:
111 (22.33%)
Perte trades:
386 (77.67%)
Meilleure transaction:
6 002.16 USD
Pire transaction:
-932.50 USD
Bénéfice brut:
52 848.84 USD (5 634 533 pips)
Perte brute:
-37 238.37 USD (4 622 464 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (4 197.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 002.16 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
13.00%
Dernier trade:
35 il y a des minutes
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
2.22
Longs trades:
255 (51.31%)
Courts trades:
242 (48.69%)
Facteur de profit:
1.42
Rendement attendu:
31.41 USD
Bénéfice moyen:
476.12 USD
Perte moyenne:
-96.47 USD
Pertes consécutives maximales:
32 (-1 275.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 160.24 USD (21)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
7 024.36 USD (112.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
100.00% (-5 925.36 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
HK50 86
XTIUSD 82
US30 80
NAS100 78
BTCUST 46
XAUUSD 42
ETHUST 33
BNBUST 23
SP500 19
JPN225 7
Archived 1
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
HK50 -1K
XTIUSD 2.1K
US30 -3.6K
NAS100 726
BTCUST 1.5K
XAUUSD 2.9K
ETHUST 2.6K
BNBUST 842
SP500 1.7K
JPN225 1.9K
Archived 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
HK50 -64K
XTIUSD 6.7K
US30 -284K
NAS100 78K
BTCUST 640K
XAUUSD 75K
ETHUST 242K
BNBUST 15K
SP500 12K
JPN225 291K
Archived 849
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6 002.16 USD
Pire transaction: -933 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +4 197.20 USD
Perte consécutive maximale: -1 275.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DPrimeVU-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.14 08:13
Share of trading days is too low
2025.11.14 08:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 08:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.14 07:36
Trading operations on the account were performed for only 57 days. This comprises 5.87% of days out of the 971 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 07:36
80% of trades performed within 32 days. This comprises 3.3% of days out of the 971 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.