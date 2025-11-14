SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / TICKRAW8034
JAMES PETER WILKINSON

TICKRAW8034

JAMES PETER WILKINSON
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 157%
Tickmill-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
127
Bénéfice trades:
77 (60.62%)
Perte trades:
50 (39.37%)
Meilleure transaction:
5.74 USD
Pire transaction:
-2.51 USD
Bénéfice brut:
43.08 USD (148 547 pips)
Perte brute:
-30.88 USD (61 891 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (8.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8.27 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
16.08%
Charge de dépôt maximale:
33.45%
Dernier trade:
22 il y a des minutes
Trades par semaine:
122
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
1.61
Longs trades:
54 (42.52%)
Courts trades:
73 (57.48%)
Facteur de profit:
1.40
Rendement attendu:
0.10 USD
Bénéfice moyen:
0.56 USD
Perte moyenne:
-0.62 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-4.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-7.43 USD (8)
Croissance mensuelle:
157.40%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.45 USD
Maximal:
7.57 USD (40.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.91% (7.11 USD)
Par fonds propres:
1.90% (0.38 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSD 25
ADAUSD 18
XRPUSD 15
EURUSD 12
GBPUSD 11
AVAXUSD 11
AUDUSD 7
USTEC 7
AUDJPY 5
SOLUSD 5
DOGEUSD 3
CADJPY 3
DOTUSD 1
CHINA50 1
USDCHF 1
XTIUSD 1
BRENT 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSD 4
ADAUSD 0
XRPUSD 11
EURUSD -2
GBPUSD -1
AVAXUSD -1
AUDUSD -1
USTEC -2
AUDJPY 4
SOLUSD 1
DOGEUSD 0
CADJPY -1
DOTUSD 0
CHINA50 0
USDCHF -1
XTIUSD 0
BRENT 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSD 38K
ADAUSD 3.8K
XRPUSD 66K
EURUSD -127
GBPUSD 1
AVAXUSD -39
AUDUSD 45
USTEC -22K
AUDJPY 309
SOLUSD 952
DOGEUSD -97
CADJPY -101
DOTUSD 2
CHINA50 -85
USDCHF -71
XTIUSD 0
BRENT -8
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.74 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +8.27 USD
Perte consécutive maximale: -4.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Aglobe-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
TickmillEU-Live
0.13 × 8
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
itexsys-Platform
0.50 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.74 × 430
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Pepperstone-MT5-Live01
0.89 × 172
Alpari-MT5
0.98 × 61
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.04 × 57
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
1.22 × 3076
72 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.11.14 07:36
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.11.14 07:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 07:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 07:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TICKRAW8034
30 USD par mois
157%
0
0
USD
20
USD
2
0%
127
60%
16%
1.39
0.10
USD
41%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.