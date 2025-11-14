- Croissance
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
This signal focuses on high-quality, low-frequency setups across four highly stable cross-pairs:
EURGBP, AUDNZD, EURCHF, NZDCAD.
These pairs are chosen for their smoother volatility profile, allowing the strategy to maintain low drawdown and consistent monthly returns.
⚙️ Strategy Logic
-
✔️ Selective entries only — low number of trades, but high-probability setups
-
✔️ No martingale
-
✔️ Controlled grid system: same lot size with a maximum of 5 grid levels only
-
✔️ Trailing stop enabled for optimized exit management
-
✔️ Hard-coded risk: 0.25% per trade
-
✔️ Fully automated with protective logic
📈 Performance Philosophy
The goal of this signal is stability over aggression.
All trades are opened with predefined risk and volatility filters, ensuring smooth equity growth even with a modest leverage of 1:20.
Subscribers can expect low drawdown, controlled exposure, and a strong focus on capital preservation.
💼 Recommended Conditions
-
Minimum Deposit: $1000+
-
Leverage: 1:20 or higher
-
Keep the platform running 24/5
-
Use the same or similar broker for best mirroring
⚠️ Important
This is not a high-frequency scalper. The system prioritizes quality over quantity, making it ideal for traders who prefer consistent, stable returns with disciplined risk management.