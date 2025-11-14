SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Kidsh0t 4 Stable Growth
Ashwin Yadav

Kidsh0t 4 Stable Growth

0 avis
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
0
Bénéfice trades:
0 (0.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
0.00 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
0.00 USD
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
0 (0.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.00 USD
Bénéfice moyen:
0.00 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Pas de données

  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.00 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 0
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +0.00 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

📌 Signal Description

This signal focuses on high-quality, low-frequency setups across four highly stable cross-pairs:
EURGBP, AUDNZD, EURCHF, NZDCAD.
These pairs are chosen for their smoother volatility profile, allowing the strategy to maintain low drawdown and consistent monthly returns.

⚙️ Strategy Logic

  • ✔️ Selective entries only — low number of trades, but high-probability setups

  • ✔️ No martingale

  • ✔️ Controlled grid system: same lot size with a maximum of 5 grid levels only

  • ✔️ Trailing stop enabled for optimized exit management

  • ✔️ Hard-coded risk: 0.25% per trade

  • ✔️ Fully automated with protective logic

📈 Performance Philosophy

The goal of this signal is stability over aggression.
All trades are opened with predefined risk and volatility filters, ensuring smooth equity growth even with a modest leverage of 1:20.
Subscribers can expect low drawdown, controlled exposure, and a strong focus on capital preservation.

💼 Recommended Conditions

  • Minimum Deposit: $1000+

  • Leverage: 1:20 or higher

  • Keep the platform running 24/5

  • Use the same or similar broker for best mirroring

⚠️ Important

This is not a high-frequency scalper. The system prioritizes quality over quantity, making it ideal for traders who prefer consistent, stable returns with disciplined risk management.


Aucun avis
2025.11.14 06:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 06:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 06:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.14 06:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 06:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
