- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
0
Bénéfice trades:
0 (0.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
0.00 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
0.00 USD
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
0 (0.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.00 USD
Bénéfice moyen:
0.00 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
Pas de données
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AUSCommercial-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
交易品种：黄金（XAUUSD）
交易周期：15分钟
账户最低资金要求：1000USD
交易手数：0.02（EA将下两个0.01的订单）
交易活跃度说明：平均每个交易日有1到2次交易信号
关于我的交易理念：以捕捉趋势行情为主，尽量降低在震荡行情中的交易频率，以一半的仓位达到一定的盈亏比后主动止盈，让另一半的仓位追随趋势获得更多的利润。下单即设置止损，让每个订单的风险都在系统监管之内，并随着行情的发展实时进行止损的移动管理。
Aucun avis