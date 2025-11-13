SignauxSections
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
25
Bénéfice trades:
22 (88.00%)
Perte trades:
3 (12.00%)
Meilleure transaction:
25.18 EUR
Pire transaction:
-15.37 EUR
Bénéfice brut:
123.99 EUR (16 221 pips)
Perte brute:
-35.99 EUR (6 322 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (81.02 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
81.02 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.50
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.76%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
5.73
Longs trades:
1 (4.00%)
Courts trades:
24 (96.00%)
Facteur de profit:
3.45
Rendement attendu:
3.52 EUR
Bénéfice moyen:
5.64 EUR
Perte moyenne:
-12.00 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-15.37 EUR)
Perte consécutive maximale:
-15.37 EUR (1)
Croissance mensuelle:
55.99%
Algo trading:
8%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
15.37 EUR (11.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
7.60% (14.29 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 9
EURUSD 6
EURCAD 4
EURAUD 3
CHFJPY 2
AUDNZD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 68
EURUSD 34
EURCAD -4
EURAUD 23
CHFJPY -12
AUDNZD -8
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 6.9K
EURUSD 3.3K
EURCAD -587
EURAUD 3.6K
CHFJPY -1.9K
AUDNZD -1.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +25.18 EUR
Pire transaction: -15 EUR
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +81.02 EUR
Perte consécutive maximale: -15.37 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real9
12.63 × 8
💎 Denis Boschian | Diversified Trading. Managed Risk.

Welcome to Denis Boschian, your MQL5 signal for consistent growth across multiple financial markets.

We focus on disciplined trading, prioritizing capital protection above all else. Our approach leverages diversification to minimize risk exposure from any single asset or market condition.

  • Assets Traded: Forex Majors, Indices, Commodities (Gold/Oil), and potentially Cryptocurrencies.

  • Risk Control: Strict Stop Loss (SL) on every trade.

  • Goal: Steady, long-term portfolio growth.

  • Max Drawdown Target: Below 20%

Subscribe now for a truly diversified, risk-aware trading experience.


Aucun avis
2025.11.13 11:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 11:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
