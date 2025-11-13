SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Twinwest Prime
Mohammadali Alyari Oughoulbaik

Twinwest Prime

Mohammadali Alyari Oughoulbaik
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 70%
RoboForex-Prime
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
47
Bénéfice trades:
43 (91.48%)
Perte trades:
4 (8.51%)
Meilleure transaction:
31.95 USD
Pire transaction:
-4.32 USD
Bénéfice brut:
153.38 USD (14 131 pips)
Perte brute:
-14.39 USD (1 404 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (96.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
96.28 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.62
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
37 il y a des minutes
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
20 minutes
Facteur de récupération:
20.81
Longs trades:
39 (82.98%)
Courts trades:
8 (17.02%)
Facteur de profit:
10.66
Rendement attendu:
2.96 USD
Bénéfice moyen:
3.57 USD
Perte moyenne:
-3.60 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-6.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-6.68 USD (2)
Croissance mensuelle:
69.50%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
6.68 USD (2.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.25% (6.68 USD)
Par fonds propres:
0.04% (0.13 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 47
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 139
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 13K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +31.95 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +96.28 USD
Perte consécutive maximale: -6.68 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 10
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 10
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.96 × 26
Hankotrade-Live
1.40 × 5
Alpari-Pro.ECN
1.53 × 17
RoboForex-Prime
2.61 × 3275
FXChoice-Pro Live
3.79 × 19
CMCMarkets1-Europe
4.50 × 2
RoboForex-Pro-2
4.67 × 12
EightcapLtd-Real-4
5.60 × 5
ICMarketsSC-Live32
6.63 × 8
ICMarketsEU-Live17
6.69 × 16
OctaFX-Real
7.69 × 52
Tickmill-Live08
7.91 × 65
RoboForex-Pro-5
8.76 × 255
BlackBullMarkets-Live
9.10 × 87
ICMarketsSC-Live12
9.78 × 291
XMGlobal-Real 8
13.75 × 560
XMGlobal-Real 18
14.88 × 1663
Pepperstone-Edge12
16.00 × 1
Just2Trade-Real
17.09 × 64
XBTFX-Real
18.15 × 97
🚀 Copy the Twinvest trading system via RoboForex CopyFx!

Start with a minimum deposit of $100 or more – fully automated, no prior trading experience required.

✅ Account: MT4 Pro / ECN / Procent

✅ Currency: USD / EUR / BTC / ETH

✅ Leverage: 1:500

✅ Copy Mode: Proportional, Ratio 1.00


📲 Telegram: https://t.me/+9cL4UPpgKV5lNjc0

Aucun avis
2025.11.13 13:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 13:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 11:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
