- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
321
Bénéfice trades:
239 (74.45%)
Perte trades:
82 (25.55%)
Meilleure transaction:
293.27 USD
Pire transaction:
-109.92 USD
Bénéfice brut:
2 773.13 USD (1 135 160 pips)
Perte brute:
-1 263.61 USD (764 333 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (46.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
293.27 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
24 minutes
Facteur de récupération:
5.86
Longs trades:
218 (67.91%)
Courts trades:
103 (32.09%)
Facteur de profit:
2.19
Rendement attendu:
4.70 USD
Bénéfice moyen:
11.60 USD
Perte moyenne:
-15.41 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-27.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-257.47 USD (3)
Croissance mensuelle:
79.40%
Algo trading:
80%
Prélèvement par solde:
Absolu:
27.45 USD
Maximal:
257.47 USD (13.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|321
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|371K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +293.27 USD
Pire transaction: -110 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +46.57 USD
Perte consécutive maximale: -27.45 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
📈 My trading strategy prioritizes safety, risk management, and discipline. I typically apply EMA, Ichimoku, and Price Action to identify trends, combined with an AI bot system that supports automated entries. 🎯 My goal is to maintain a stable monthly return of 10–30% with low risk while sharing knowledge to help the investment community grow sustainably
Aucun avis