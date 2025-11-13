SignauxSections
Moh Choirul Anam

Turtle Traders99

Moh Choirul Anam
0 avis
Fiabilité
217 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 607%
FBS-Real-12
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
144
Bénéfice trades:
111 (77.08%)
Perte trades:
33 (22.92%)
Meilleure transaction:
440.52 USD
Pire transaction:
-315.24 USD
Bénéfice brut:
3 596.71 USD (175 068 pips)
Perte brute:
-1 188.13 USD (67 883 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (92.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 984.66 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
99.14%
Charge de dépôt maximale:
0.34%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
25 jours
Facteur de récupération:
6.37
Longs trades:
62 (43.06%)
Courts trades:
82 (56.94%)
Facteur de profit:
3.03
Rendement attendu:
16.73 USD
Bénéfice moyen:
32.40 USD
Perte moyenne:
-36.00 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-252.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-315.24 USD (1)
Croissance mensuelle:
36.24%
Prévision annuelle:
439.73%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8.04 USD
Maximal:
377.82 USD (11.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.95% (277.91 USD)
Par fonds propres:
0.44% (11.07 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 25
GBPUSD 18
EURUSD 15
archived 12
USDJPY 7
EURAUD 7
AUDCHF 6
AUDUSD 6
AUDJPY 5
GBPCAD 5
EURCAD 5
CADJPY 4
NZDCAD 4
EURJPY 4
AUDCAD 3
USDCAD 3
GBPCHF 3
AUDNZD 3
GBPJPY 2
CHFJPY 2
GBPAUD 2
EURCHF 1
NZDUSD 1
GBPNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.2K
GBPUSD -124
EURUSD 4
archived 1.2K
USDJPY 29
EURAUD -110
AUDCHF 12
AUDUSD 28
AUDJPY 23
GBPCAD 13
EURCAD 26
CADJPY 18
NZDCAD 12
EURJPY 18
AUDCAD 1
USDCAD 7
GBPCHF 36
AUDNZD 1
GBPJPY 6
CHFJPY 3
GBPAUD -4
EURCHF 1
NZDUSD 22
GBPNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 101K
GBPUSD 3.8K
EURUSD 3.9K
archived 0
USDJPY 3.1K
EURAUD -20K
AUDCHF 308
AUDUSD 2.8K
AUDJPY 2.4K
GBPCAD 7
EURCAD 2.4K
CADJPY 1.8K
NZDCAD 1.2K
EURJPY 2.2K
AUDCAD 162
USDCAD 943
GBPCHF 1K
AUDNZD 192
GBPJPY 657
CHFJPY 192
GBPAUD -438
EURCHF 85
NZDUSD 216
GBPNZD 110
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +440.52 USD
Pire transaction: -315 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +92.97 USD
Perte consécutive maximale: -252.99 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
Exness-Real8
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 5
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 3
FBS-Real-9
0.00 × 6
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 23
ThreeTrader-Live
0.00 × 2
FXCM-USDReal07
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 2
VantageInternational-Live 10
0.00 × 4
Axi-US05-Live
0.08 × 25
Coinexx-Demo
0.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
0.24 × 104
ScandinavianMarkets-Live
0.24 × 222
ICMarketsEU-Live28
0.26 × 190
FBSTradestone-Real-1
0.28 × 230
ICMarketsSC-Live03
0.29 × 85
TitanFX-03
0.32 × 22
ICMarketsSC-Live32
0.44 × 750
Setiap hari adalah pelajaran, setiap langkah adalah pengalaman.
Kami yakin bahwa dengan pengalaman tim kami di bidang investasi, jaringan yang kuat, dan strategi yang terukur, investasi Anda akan tumbuh seiring perkembangan bisnis kami. Kami siap bekerja keras dan bergerak cepat untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan — kami siap berkolaborasi.
+6289661382911

Aucun avis
2025.11.13 10:21
Trading operations on the account were performed for only 50 days. This comprises 3.3% of days out of the 1515 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 10:21
80% of trades performed within 26 days. This comprises 1.72% of days out of the 1515 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 10:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Turtle Traders99
30 USD par mois
607%
0
0
USD
2.5K
USD
217
0%
144
77%
99%
3.02
16.73
USD
32%
1:500
