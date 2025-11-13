SignauxSections
Pouya Ghiaci

Wings Wide Open

Pouya Ghiaci
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 0%
ICMBrokers-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 209
Bénéfice trades:
1 245 (56.36%)
Perte trades:
964 (43.64%)
Meilleure transaction:
585.00 USD
Pire transaction:
-710.52 USD
Bénéfice brut:
95 300.49 USD (965 364 pips)
Perte brute:
-62 062.65 USD (574 948 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (1 429.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 544.45 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
9.28%
Charge de dépôt maximale:
43.30%
Dernier trade:
23 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
13 minutes
Facteur de récupération:
11.79
Longs trades:
1 111 (50.29%)
Courts trades:
1 098 (49.71%)
Facteur de profit:
1.54
Rendement attendu:
15.05 USD
Bénéfice moyen:
76.55 USD
Perte moyenne:
-64.38 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-498.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-927.90 USD (4)
Croissance mensuelle:
83.50%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
346.24 USD
Maximal:
2 818.50 USD (10.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.67% (2 818.50 USD)
Par fonds propres:
23.65% (2 862.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NQ5Z 912
DAX5Z 685
DJ5Z 612
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NQ5Z 10K
DAX5Z 21K
DJ5Z 1.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NQ5Z 352K
DAX5Z 37K
DJ5Z 2.1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +585.00 USD
Pire transaction: -711 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +1 429.65 USD
Perte consécutive maximale: -498.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMBrokers-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Based on a private trading sytem
Aucun avis
2025.12.15 09:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.30 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 09:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 09:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
Copier

