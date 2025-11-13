Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AGMGroupLtd-Real 0.00 × 5 SucdenFinancial-Live 0.00 × 4 GO4X-Live 0.00 × 1 CoreLiquidity-Real 1 0.00 × 3 SVSFX-Live 0.00 × 1 Deltastock-Live 0.00 × 1 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 FXOpen-Real1 0.00 × 2 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 1 ADSS-Demo 0.00 × 2 SFM-Demo 0.00 × 2 GFIC-Real1 0.00 × 4 LQDMarketsUK-Live 2 0.00 × 1 TradeKings-Real 0.00 × 1 AETOS-Live 0.00 × 1 HiroseFinancialUK-MT4Live1 0.00 × 1 NAS-Real 0.00 × 2 PriceMarkets-Live 0.00 × 1 Nefteprombank-Real 0.00 × 1 Darwinex-Live 0.00 × 2 FXDD-MT4 Live Server 2 0.00 × 2 InstaFinance-Europe.com 0.00 × 3 BenchMark-Real 0.00 × 2 RoboForex-Prime 0.00 × 3 Exness-Real3 0.00 × 2 215 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou