SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Fronia GOLD
Hayyan Azizi Zein

Fronia GOLD

Hayyan Azizi Zein
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
25
Bénéfice trades:
17 (68.00%)
Perte trades:
8 (32.00%)
Meilleure transaction:
847.00 USD
Pire transaction:
-462.99 USD
Bénéfice brut:
4 983.89 USD (36 266 pips)
Perte brute:
-1 919.43 USD (11 000 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (2 754.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 754.61 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.94%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
2.37
Longs trades:
18 (72.00%)
Courts trades:
7 (28.00%)
Facteur de profit:
2.60
Rendement attendu:
122.58 USD
Bénéfice moyen:
293.17 USD
Perte moyenne:
-239.93 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-1 291.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 291.48 USD (3)
Croissance mensuelle:
46.84%
Algo trading:
8%
Prélèvement par solde:
Absolu:
20.15 USD
Maximal:
1 291.48 USD (28.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 23
CHFJPY 1
NQ100.R 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.1K
CHFJPY 0
NQ100.R 3
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 25K
CHFJPY 30
NQ100.R 250
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +847.00 USD
Pire transaction: -463 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +2 754.61 USD
Perte consécutive maximale: -1 291.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AGMGroupLtd-Real
0.00 × 5
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
GO4X-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 2
SFM-Demo
0.00 × 2
GFIC-Real1
0.00 × 4
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
TradeKings-Real
0.00 × 1
AETOS-Live
0.00 × 1
HiroseFinancialUK-MT4Live1
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 2
PriceMarkets-Live
0.00 × 1
Nefteprombank-Real
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 2
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 2
InstaFinance-Europe.com
0.00 × 3
BenchMark-Real
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 2
215 plus...
im only trading on XAUUSD, use Breakout stop order and Limit order, always use minimal lot first, no holy grail at financial market just manage ur risk, recommendation 10.000 usd use 0.1 lot

Aucun avis
2025.11.13 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
