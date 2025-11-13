SignauxSections
Sahir Silvia -

Jugaar

Sahir Silvia -
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 3%
DerivBVI-Server-03
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 267
Bénéfice trades:
598 (47.19%)
Perte trades:
669 (52.80%)
Meilleure transaction:
0.54 USD
Pire transaction:
-0.45 USD
Bénéfice brut:
55.77 USD (5 604 308 pips)
Perte brute:
-53.82 USD (5 366 092 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (2.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2.86 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
123.03%
Charge de dépôt maximale:
0.52%
Dernier trade:
14 il y a des minutes
Trades par semaine:
1270
Temps de détention moyen:
5 minutes
Facteur de récupération:
0.40
Longs trades:
626 (49.41%)
Courts trades:
641 (50.59%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
0.00 USD
Bénéfice moyen:
0.09 USD
Perte moyenne:
-0.08 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-2.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-2.40 USD (13)
Croissance mensuelle:
3.45%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.92 USD
Maximal:
4.83 USD (7.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.42% (4.80 USD)
Par fonds propres:
2.45% (1.29 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
Volatility 75 Index 1267
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
Volatility 75 Index 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
Volatility 75 Index 226K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.54 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +2.86 USD
Perte consécutive maximale: -2.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DerivBVI-Server-03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

A disciplined and transparent trading system designed for consistent returns with controlled risk. No martingale, no grid — only pure technical setups based on market structure, momentum, and price action confirmation. Ideal for those seeking reliable and low-risk performance.
Aucun avis
2025.11.15 15:37
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.15 00:58
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 21:49
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 19:40
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 08:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.13 08:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 08:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Jugaar
30 USD par mois
3%
0
0
USD
53
USD
1
99%
1 267
47%
123%
1.03
0.00
USD
8%
1:500
Copier

