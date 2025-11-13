- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLD
|1
|
1
|
1
|
1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLD
|890
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Smart Compounding System.
Just open single trade with Stop Loss level.
After hit stop loss, next trade will open with double lot size until hit TP level or close with profit by TS.
After that will return to the first lot size for the next trade.
You can also copy use broker XM
https://social.tp-redirect.com/s/vlJ3aDm1
Click this link if you dont have any account at XM and get rebate up to 90%
USD
USD
USD