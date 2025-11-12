Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Le trading sur ce compte vise une croissance régulière du capital avec un risque maîtrisé.

Les positions peuvent être à long terme, selon la structure des vagues du marché.

La stratégie repose sur la Théorie des Vagues d’Elliott et sur une IA développée sur mesure pour analyser les phases du marché et anticiper les mouvements de prix.

L’objectif est une rentabilité stable et durable, en privilégiant la qualité des opérations plutôt que la quantité.

