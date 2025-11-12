- Croissance
Trades:
45
Bénéfice trades:
36 (80.00%)
Perte trades:
9 (20.00%)
Meilleure transaction:
1 313.50 USD
Pire transaction:
-255.60 USD
Bénéfice brut:
4 149.95 USD (2 623 099 pips)
Perte brute:
-402.42 USD (253 841 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (465.56 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 020.36 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
6.26%
Dernier trade:
6 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
23 jours
Facteur de récupération:
11.40
Longs trades:
36 (80.00%)
Courts trades:
9 (20.00%)
Facteur de profit:
10.31
Rendement attendu:
83.28 USD
Bénéfice moyen:
115.28 USD
Perte moyenne:
-44.71 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-328.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-328.80 USD (2)
Croissance mensuelle:
764.90%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
258.10 USD
Maximal:
328.80 USD (119.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
6.08% (185.06 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|9
|XRPUSD
|7
|ETHUSD
|6
|Coffee_U5
|4
|Coffee_Z5
|4
|ADAUSD
|3
|XNGUSD
|3
|XAUUSD
|3
|XTIUSD
|2
|NZDUSD
|2
|Sugar_H6
|1
|AAPL.NAS
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|177
|XRPUSD
|2
|ETHUSD
|14
|Coffee_U5
|187
|Coffee_Z5
|2.7K
|ADAUSD
|5
|XNGUSD
|859
|XAUUSD
|9
|XTIUSD
|-174
|NZDUSD
|5
|Sugar_H6
|-26
|AAPL.NAS
|32
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|2.1M
|XRPUSD
|25K
|ETHUSD
|145K
|Coffee_U5
|1.9K
|Coffee_Z5
|27K
|ADAUSD
|54K
|XNGUSD
|2.4K
|XAUUSD
|500
|XTIUSD
|-405
|NZDUSD
|91
|Sugar_H6
|-25
|AAPL.NAS
|35K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 313.50 USD
Pire transaction: -256 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +465.56 USD
Perte consécutive maximale: -328.80 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.50 × 12
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.17 × 48
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.84 × 6078
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
Le trading sur ce compte vise une croissance régulière du capital avec un risque maîtrisé.
Les positions peuvent être à long terme, selon la structure des vagues du marché.
La stratégie repose sur la Théorie des Vagues d’Elliott et sur une IA développée sur mesure pour analyser les phases du marché et anticiper les mouvements de prix.
L’objectif est une rentabilité stable et durable, en privilégiant la qualité des opérations plutôt que la quantité.
Aucun avis
