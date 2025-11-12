SignauxSections
Grupa Cornelia Nord

InvestPulse

Grupa Cornelia Nord
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
45
Bénéfice trades:
36 (80.00%)
Perte trades:
9 (20.00%)
Meilleure transaction:
1 313.50 USD
Pire transaction:
-255.60 USD
Bénéfice brut:
4 149.95 USD (2 623 099 pips)
Perte brute:
-402.42 USD (253 841 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (465.56 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 020.36 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
6.26%
Dernier trade:
6 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
23 jours
Facteur de récupération:
11.40
Longs trades:
36 (80.00%)
Courts trades:
9 (20.00%)
Facteur de profit:
10.31
Rendement attendu:
83.28 USD
Bénéfice moyen:
115.28 USD
Perte moyenne:
-44.71 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-328.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-328.80 USD (2)
Croissance mensuelle:
764.90%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
258.10 USD
Maximal:
328.80 USD (119.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
6.08% (185.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 9
XRPUSD 7
ETHUSD 6
Coffee_U5 4
Coffee_Z5 4
ADAUSD 3
XNGUSD 3
XAUUSD 3
XTIUSD 2
NZDUSD 2
Sugar_H6 1
AAPL.NAS 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 177
XRPUSD 2
ETHUSD 14
Coffee_U5 187
Coffee_Z5 2.7K
ADAUSD 5
XNGUSD 859
XAUUSD 9
XTIUSD -174
NZDUSD 5
Sugar_H6 -26
AAPL.NAS 32
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 2.1M
XRPUSD 25K
ETHUSD 145K
Coffee_U5 1.9K
Coffee_Z5 27K
ADAUSD 54K
XNGUSD 2.4K
XAUUSD 500
XTIUSD -405
NZDUSD 91
Sugar_H6 -25
AAPL.NAS 35K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 313.50 USD
Pire transaction: -256 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +465.56 USD
Perte consécutive maximale: -328.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFX-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.00 × 17
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.50 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
1.17 × 48
ICMarketsSC-MT5-2
1.84 × 6078
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
65 plus...
Le trading sur ce compte vise une croissance régulière du capital avec un risque maîtrisé.
Les positions peuvent être à long terme, selon la structure des vagues du marché.
La stratégie repose sur la Théorie des Vagues d’Elliott et sur une IA développée sur mesure pour analyser les phases du marché et anticiper les mouvements de prix.
L’objectif est une rentabilité stable et durable, en privilégiant la qualité des opérations plutôt que la quantité.
Aucun avis
2025.11.12 20:41
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 20:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
