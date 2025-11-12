SignauxSections
Dumisani Daniel Mhlanga

Gold Hedge Master

Dumisani Daniel Mhlanga
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 41%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
126
Bénéfice trades:
70 (55.55%)
Perte trades:
56 (44.44%)
Meilleure transaction:
569.08 USD
Pire transaction:
-350.67 USD
Bénéfice brut:
8 117.15 USD (4 087 063 pips)
Perte brute:
-7 542.82 USD (113 672 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (757.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
757.10 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.06%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
43
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
0.47
Longs trades:
66 (52.38%)
Courts trades:
60 (47.62%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
4.56 USD
Bénéfice moyen:
115.96 USD
Perte moyenne:
-134.69 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-541.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-729.50 USD (3)
Croissance mensuelle:
40.81%
Algo trading:
79%
Prélèvement par solde:
Absolu:
360.97 USD
Maximal:
1 217.02 USD (50.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.85% (1 217.02 USD)
Par fonds propres:
1.76% (36.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 106
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 8.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +569.08 USD
Pire transaction: -351 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +757.10 USD
Perte consécutive maximale: -541.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

The used EA combines the power of hedging and precision entry logic to keep your account stable even in volatile markets. If price reverses, the system automatically hedges to neutralize risk and recover to break-even.
If the trend continues, it captures profit cleanly at your take-profit level — delivering consistent returns with controlled risk.

Best used at 1:500 leverage or more, 0.01 lot per 1000USD, tuned for Gold M15.

Aucun avis
2025.11.12 19:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gold Hedge Master
30 USD par mois
41%
0
0
USD
2.1K
USD
3
79%
126
55%
100%
1.07
4.56
USD
44%
1:500
