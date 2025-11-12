- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLD
|106
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLD
|1.3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLD
|8.3K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
The used EA combines the power of hedging and precision entry logic to keep your account stable even in volatile markets. If price reverses, the system automatically hedges to neutralize risk and recover to break-even.
If the trend continues, it captures profit cleanly at your take-profit level — delivering consistent returns with controlled risk.
Best used at 1:500 leverage or more, 0.01 lot per 1000USD, tuned for Gold M15.
