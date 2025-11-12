SignauxSections
Botond Ratonyi

Experimental Account

Botond Ratonyi
0 avis
Fiabilité
205 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 500 USD par mois
croissance depuis 2021 984%
Pepperstone-Edge14
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
286
Bénéfice trades:
206 (72.02%)
Perte trades:
80 (27.97%)
Meilleure transaction:
699.46 USD
Pire transaction:
-782.87 USD
Bénéfice brut:
4 254.03 USD (312 091 pips)
Perte brute:
-2 492.96 USD (346 661 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (63.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 078.36 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
74.77%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
10 jours
Facteur de récupération:
1.37
Longs trades:
135 (47.20%)
Courts trades:
151 (52.80%)
Facteur de profit:
1.71
Rendement attendu:
6.16 USD
Bénéfice moyen:
20.65 USD
Perte moyenne:
-31.16 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-10.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 283.14 USD (2)
Croissance mensuelle:
25.33%
Prévision annuelle:
307.38%
Algo trading:
11%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.54 USD
Maximal:
1 283.14 USD (62.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.48% (222.51 USD)
Par fonds propres:
17.32% (504.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.r 69
USDCHF.r 25
USDJPY.r 20
XAUUSD.r 17
NZDUSD.r 14
AUDUSD.r 11
USDCAD.r 10
USDHUF.r 10
CHFJPY.r 8
CADJPY.r 8
NZDJPY.r 8
EURCAD.r 7
US30.r 7
AUDCHF.r 6
EURJPY.r 6
EURNZD.r 6
AUDCAD.r 5
GBPNZD.r 5
EURGBP.r 4
GBPJPY.r 4
GBPCAD.r 4
NAS100.r 4
AUDNZD.r 3
AUDSGD.r 3
EURCHF.r 3
CADCHF.r 3
EURAUD.r 3
GBPUSD.r 3
USDCZK.r 2
NOKSEK.r 2
Cocoa.r 2
SGDJPY.r 1
GBPCHF.r 1
Gasoline.r 1
EURHUF.r 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.r 787
USDCHF.r 131
USDJPY.r -54
XAUUSD.r 1.9K
NZDUSD.r 41
AUDUSD.r -60
USDCAD.r 29
USDHUF.r 112
CHFJPY.r 0
CADJPY.r 21
NZDJPY.r -131
EURCAD.r 37
US30.r -1.3K
AUDCHF.r -96
EURJPY.r -24
EURNZD.r 60
AUDCAD.r 3
GBPNZD.r 9
EURGBP.r 8
GBPJPY.r 20
GBPCAD.r 7
NAS100.r 225
AUDNZD.r -3
AUDSGD.r 9
EURCHF.r 12
CADCHF.r -14
EURAUD.r 0
GBPUSD.r -9
USDCZK.r -46
NOKSEK.r -3
Cocoa.r 61
SGDJPY.r 2
GBPCHF.r -3
Gasoline.r -3
EURHUF.r 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.r 18K
USDCHF.r 2K
USDJPY.r -3.8K
XAUUSD.r 108K
NZDUSD.r 3.5K
AUDUSD.r -1.6K
USDCAD.r 2.8K
USDHUF.r 41K
CHFJPY.r 144
CADJPY.r 2.2K
NZDJPY.r -8.4K
EURCAD.r 3.1K
US30.r -129K
AUDCHF.r -1.2K
EURJPY.r -2.7K
EURNZD.r 5.5K
AUDCAD.r 361
GBPNZD.r 1.1K
EURGBP.r 626
GBPJPY.r 2.6K
GBPCAD.r 508
NAS100.r 24K
AUDNZD.r -502
AUDSGD.r 1.3K
EURCHF.r 1.2K
CADCHF.r -931
EURAUD.r -380
GBPUSD.r -2.5K
USDCZK.r -97K
NOKSEK.r -3.1K
Cocoa.r 611
SGDJPY.r 275
GBPCHF.r -295
Gasoline.r -1K
EURHUF.r 2.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +699.46 USD
Pire transaction: -783 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +63.25 USD
Perte consécutive maximale: -10.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge14" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.12 18:31
Trading operations on the account were performed for only 168 days. This comprises 11.71% of days out of the 1435 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 18:31
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 1.25% of days out of 1435 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 18:31
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
