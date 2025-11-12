SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Hirozo
Hiroshi Shiitani

Hirozo

Hiroshi Shiitani
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 72%
ThreeTrader-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
36
Bénéfice trades:
30 (83.33%)
Perte trades:
6 (16.67%)
Meilleure transaction:
631.00 JPY
Pire transaction:
-562.00 JPY
Bénéfice brut:
9 168.00 JPY (5 909 pips)
Perte brute:
-802.00 JPY (425 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (6 208.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
6 208.00 JPY (24)
Ratio de Sharpe:
1.06
Activité de trading:
3.43%
Charge de dépôt maximale:
101.75%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
36
Temps de détention moyen:
6 minutes
Facteur de récupération:
14.57
Longs trades:
3 (8.33%)
Courts trades:
33 (91.67%)
Facteur de profit:
11.43
Rendement attendu:
232.39 JPY
Bénéfice moyen:
305.60 JPY
Perte moyenne:
-133.67 JPY
Pertes consécutives maximales:
2 (-42.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-562.00 JPY (1)
Croissance mensuelle:
71.57%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8.00 JPY
Maximal:
574.00 JPY (2.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.88% (566.00 JPY)
Par fonds propres:
25.21% (4 344.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.raw 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.raw 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.raw 5.5K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +631.00 JPY
Pire transaction: -562 JPY
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +6 208.00 JPY
Perte consécutive maximale: -42.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ThreeTrader-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Gold Scalping Trader
Aucun avis
2025.11.13 13:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.13 13:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 13:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 13:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 11:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.13 10:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 12:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.12 12:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 12:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 12:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Hirozo
30 USD par mois
72%
0
0
USD
20K
JPY
1
0%
36
83%
3%
11.43
232.39
JPY
25%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.