SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Double Eagle
Mark Peter Bierling

Double Eagle

Mark Peter Bierling
0 avis
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 0%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1
Bénéfice trades:
1 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
0.85 EUR
Pire transaction:
0.00 EUR
Bénéfice brut:
0.85 EUR (850 pips)
Perte brute:
0.00 EUR
Gains consécutifs maximales:
1 (0.85 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
0.85 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
48.27%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
1 minute
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
1 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.85 EUR
Bénéfice moyen:
0.85 EUR
Perte moyenne:
0.00 EUR
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 EUR)
Perte consécutive maximale:
0.00 EUR (0)
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
0.00 EUR (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.02% (0.05 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
DE40 1
1
1
1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
DE40 1
1
1
1
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
DE40 850
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.85 EUR
Pire transaction: -0 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +0.85 EUR
Perte consécutive maximale: -0.00 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Double Eagle specializes in the DAX (DE40) both trading the London and New York session. Only 1 trade per session for risk management purposes. 
1.25% risk per session with a max exposure of 2.5% a day 
Aucun avis
2025.11.12 12:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 12:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 12:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.12 12:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 12:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire