Michael John Malkinson

XNineTrading

Michael John Malkinson
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 4%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
49
Bénéfice trades:
47 (95.91%)
Perte trades:
2 (4.08%)
Meilleure transaction:
16.71 USD
Pire transaction:
-12.42 USD
Bénéfice brut:
122.60 USD (10 434 pips)
Perte brute:
-15.89 USD (1 253 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (66.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
66.92 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.50
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.82%
Dernier trade:
13 il y a des minutes
Trades par semaine:
83
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
8.52
Longs trades:
19 (38.78%)
Courts trades:
30 (61.22%)
Facteur de profit:
7.72
Rendement attendu:
2.18 USD
Bénéfice moyen:
2.61 USD
Perte moyenne:
-7.94 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-12.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-12.42 USD (1)
Croissance mensuelle:
3.62%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11.45 USD
Maximal:
12.53 USD (0.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.42% (12.53 USD)
Par fonds propres:
4.56% (141.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 6
XAUUSD 6
AUDCAD 5
GBPUSD 4
NZDUSD 4
CADCHF 3
EURJPY 3
AUDUSD 3
GBPCHF 2
NZDCHF 2
EURUSD 2
EURGBP 2
EURNZD 1
AUDJPY 1
NZDCAD 1
USDSGD 1
USDCAD 1
GBPJPY 1
EURCAD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD 3
XAUUSD 42
AUDCAD 7
GBPUSD 10
NZDUSD 4
CADCHF 1
EURJPY 1
AUDUSD 3
GBPCHF 3
NZDCHF 2
EURUSD 14
EURGBP 2
EURNZD 9
AUDJPY 1
NZDCAD 3
USDSGD 0
USDCAD 1
GBPJPY 2
EURCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD 499
XAUUSD 4.4K
AUDCAD 524
GBPUSD 816
NZDUSD 437
CADCHF 100
EURJPY 193
AUDUSD 272
GBPCHF 211
NZDCHF 139
EURUSD 338
EURGBP 142
EURNZD 286
AUDJPY 131
NZDCAD 163
USDSGD 51
USDCAD 109
GBPJPY 307
EURCAD 112
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.71 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +66.92 USD
Perte consécutive maximale: -12.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.60 × 5
Exness-MT5Real8
1.09 × 11
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.50 × 125
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarkets-Live
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.74 × 35
FPMarketsLLC-Live
3.86 × 14
RoboForex-ECN
3.86 × 1006
FusionMarkets-Live
3.96 × 17556
ValutradesSeychelles-Live
4.29 × 7
Darwinex-Live
4.56 × 693
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
4.86 × 1715
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
DerivSVG-Server
5.50 × 2
TASS-Live
5.70 × 89
Axiory-Live
5.70 × 27
XM.COM-MT5
5.98 × 445
VantageInternational-Live 3
6.00 × 27
75 plus...
My personal collection of EA's. 

I have acquired these EA's over many years and have optimised them through 1000s of hours of rigorous testing.

I have spent over $10000 combined to set this account up.

If you have any questions about copying, feel free to message me


Please note - The list of EA's will NOT be shared. That is my personal knowledge.

Aucun avis
2025.11.12 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
