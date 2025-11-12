SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Halion LIVE 1
Maciej Jozef Wujciow

Halion LIVE 1

Maciej Jozef Wujciow
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 500 USD par mois
croissance depuis 2025 114%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
31
Bénéfice trades:
28 (90.32%)
Perte trades:
3 (9.68%)
Meilleure transaction:
1 034.03 EUR
Pire transaction:
-145.80 EUR
Bénéfice brut:
9 154.88 EUR (130 639 pips)
Perte brute:
-403.41 EUR (15 536 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (9 154.88 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
9 154.88 EUR (28)
Ratio de Sharpe:
0.96
Activité de trading:
31.25%
Charge de dépôt maximale:
5.63%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
22.23
Longs trades:
22 (70.97%)
Courts trades:
9 (29.03%)
Facteur de profit:
22.69
Rendement attendu:
282.31 EUR
Bénéfice moyen:
326.96 EUR
Perte moyenne:
-134.47 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-393.15 EUR)
Perte consécutive maximale:
-393.15 EUR (3)
Croissance mensuelle:
705.85%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
393.59 EUR
Maximal:
393.59 EUR (39.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.36% (393.59 EUR)
Par fonds propres:
12.67% (1 235.47 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 10K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 115K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 034.03 EUR
Pire transaction: -146 EUR
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +9 154.88 EUR
Perte consécutive maximale: -393.15 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
2.00 × 6
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
FusionMarkets-Live
7.90 × 51
ICMarketsSC-MT5-4
10.33 × 107
ICMarketsSC-MT5-2
13.70 × 152
VantageInternational-Live 13
15.53 × 19
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
Exness-MT5Real31
26.00 × 3
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
EA Logic: Aggressive

Risk Level: Hardcore


Aucun avis
2025.11.14 04:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 03:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 10:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 09:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
