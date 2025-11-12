- Croissance
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FinexBisnisSolusi-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Welcome to Copy My Signal! 🎯
Strategy Used: Breakthrough Strategy
Important Notes Before Copying:
-
I don’t trade when I’m not in a good mood.
-
Profit and loss are both natural parts of trading.
-
Trade at your own risk.
-
Stop loss is fixed at 100 pips only.
-
All trades are fully managed by EA (Expert Advisor) — but still refer to point number 1.
💡 Tip: Protect your capital by regularly withdrawing your profits.
Note:
I will withdraw my initial deposit once the account reaches 100% profit, and subsequent withdrawals will be done quarterly.