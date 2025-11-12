- Croissance
Trades:
2 731
Bénéfice trades:
1 524 (55.80%)
Perte trades:
1 207 (44.20%)
Meilleure transaction:
53.33 USD
Pire transaction:
-129.60 USD
Bénéfice brut:
4 798.82 USD (874 776 pips)
Perte brute:
-5 247.04 USD (944 131 pips)
Gains consécutifs maximales:
50 (50.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
115.71 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
15.54%
Charge de dépôt maximale:
87.93%
Dernier trade:
11 il y a des minutes
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
-0.56
Longs trades:
1 836 (67.23%)
Courts trades:
895 (32.77%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-0.16 USD
Bénéfice moyen:
3.15 USD
Perte moyenne:
-4.35 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-72.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-154.42 USD (7)
Croissance mensuelle:
190.00%
Prévision annuelle:
2 305.33%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
441.08 USD
Maximal:
798.85 USD (93.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.58% (821.17 USD)
Par fonds propres:
19.38% (0.87 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1054
|EURUSD
|790
|USDJPY
|217
|CHINA50
|152
|US30
|124
|EURJPY
|60
|AUDUSD
|44
|XAUUSD
|42
|GBPJPY
|41
|EURAUD
|27
|GBPAUD
|26
|USDCHF
|25
|EURCHF
|24
|GBPCHF
|22
|EURCAD
|20
|USDCAD
|18
|XTIUSD
|18
|USTEC
|14
|GBPCAD
|13
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|88
|EURUSD
|46
|USDJPY
|-311
|CHINA50
|-3
|US30
|-72
|EURJPY
|-85
|AUDUSD
|56
|XAUUSD
|-115
|GBPJPY
|67
|EURAUD
|53
|GBPAUD
|-66
|USDCHF
|-38
|EURCHF
|21
|GBPCHF
|-15
|EURCAD
|24
|USDCAD
|37
|XTIUSD
|-88
|USTEC
|-49
|GBPCAD
|3
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|16K
|EURUSD
|12K
|USDJPY
|-21K
|CHINA50
|18K
|US30
|-69K
|EURJPY
|-28
|AUDUSD
|3.6K
|XAUUSD
|184
|GBPJPY
|1.9K
|EURAUD
|1.7K
|GBPAUD
|572
|USDCHF
|-926
|EURCHF
|158
|GBPCHF
|-239
|EURCAD
|711
|USDCAD
|1K
|XTIUSD
|-175
|USTEC
|-34K
|GBPCAD
|126
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +53.33 USD
Pire transaction: -130 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +50.18 USD
Perte consécutive maximale: -72.41 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
时间空间交易，每笔交易有特定计划，每笔有止损计划。
Aucun avis
