SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Range Bound SC
Joseph1491

Range Bound SC

Joseph1491
0 avis
Fiabilité
121 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 731
Bénéfice trades:
1 524 (55.80%)
Perte trades:
1 207 (44.20%)
Meilleure transaction:
53.33 USD
Pire transaction:
-129.60 USD
Bénéfice brut:
4 798.82 USD (874 776 pips)
Perte brute:
-5 247.04 USD (944 131 pips)
Gains consécutifs maximales:
50 (50.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
115.71 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
15.54%
Charge de dépôt maximale:
87.93%
Dernier trade:
11 il y a des minutes
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
-0.56
Longs trades:
1 836 (67.23%)
Courts trades:
895 (32.77%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-0.16 USD
Bénéfice moyen:
3.15 USD
Perte moyenne:
-4.35 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-72.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-154.42 USD (7)
Croissance mensuelle:
190.00%
Prévision annuelle:
2 305.33%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
441.08 USD
Maximal:
798.85 USD (93.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.58% (821.17 USD)
Par fonds propres:
19.38% (0.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 1054
EURUSD 790
USDJPY 217
CHINA50 152
US30 124
EURJPY 60
AUDUSD 44
XAUUSD 42
GBPJPY 41
EURAUD 27
GBPAUD 26
USDCHF 25
EURCHF 24
GBPCHF 22
EURCAD 20
USDCAD 18
XTIUSD 18
USTEC 14
GBPCAD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 88
EURUSD 46
USDJPY -311
CHINA50 -3
US30 -72
EURJPY -85
AUDUSD 56
XAUUSD -115
GBPJPY 67
EURAUD 53
GBPAUD -66
USDCHF -38
EURCHF 21
GBPCHF -15
EURCAD 24
USDCAD 37
XTIUSD -88
USTEC -49
GBPCAD 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 16K
EURUSD 12K
USDJPY -21K
CHINA50 18K
US30 -69K
EURJPY -28
AUDUSD 3.6K
XAUUSD 184
GBPJPY 1.9K
EURAUD 1.7K
GBPAUD 572
USDCHF -926
EURCHF 158
GBPCHF -239
EURCAD 711
USDCAD 1K
XTIUSD -175
USTEC -34K
GBPCAD 126
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +53.33 USD
Pire transaction: -130 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +50.18 USD
Perte consécutive maximale: -72.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.24 × 17
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.45 × 40
itexsys-Platform
0.50 × 12
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OxSecurities-Live
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.87 × 375
ICMarketsSC-MT5-2
1.90 × 15590
VantageInternational-Live 4
1.96 × 144
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
83 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
时间空间交易，每笔交易有特定计划，每笔有止损计划。
Aucun avis
2025.12.01 02:52
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 844 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 04:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 08:40
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Range Bound SC
30 USD par mois
-0%
0
0
USD
18
USD
121
0%
2 731
55%
16%
0.91
-0.16
USD
100%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.