Reynor Buenaflor

XEAGBPUSD

Reynor Buenaflor
0 avis
46 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 888 USD par mois
croissance depuis 2024 -59%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 454
Bénéfice trades:
2 007 (58.10%)
Perte trades:
1 447 (41.89%)
Meilleure transaction:
3 624.00 USD
Pire transaction:
-11 917.84 USD
Bénéfice brut:
114 479.75 USD (355 095 pips)
Perte brute:
-179 697.32 USD (887 336 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (116.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8 368.34 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
72.26%
Charge de dépôt maximale:
0.06%
Dernier trade:
47 il y a des minutes
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.79
Longs trades:
1 781 (51.56%)
Courts trades:
1 673 (48.44%)
Facteur de profit:
0.64
Rendement attendu:
-18.88 USD
Bénéfice moyen:
57.04 USD
Perte moyenne:
-124.19 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-11 910.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-49 295.03 USD (10)
Croissance mensuelle:
0.03%
Prévision annuelle:
0.38%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
65 234.13 USD
Maximal:
82 963.75 USD (253.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
68.76% (82 963.75 USD)
Par fonds propres:
0.05% (4.42 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 871
EURUSD 453
GBPUSD 393
GBPJPY 164
EURCAD 125
EURAUD 122
USDCAD 117
AUDCHF 117
EURJPY 112
EURNZD 111
AUDJPY 97
EURCHF 97
NZDUSD 86
USDCHF 74
EURGBP 59
CADCHF 57
AUDUSD 57
CADJPY 52
GBPCHF 49
AUDCAD 40
GBPCAD 37
NZDCHF 32
GBPNZD 27
AUDNZD 25
CHFJPY 22
NZDCAD 21
NZDJPY 21
GBPAUD 11
BTCUSD 2
USCRUDE 2
USDSGD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 4.6K
EURUSD -9K
GBPUSD -29K
GBPJPY 610
EURCAD -514
EURAUD 426
USDCAD 304
AUDCHF 1.3K
EURJPY 1.3K
EURNZD 1.5K
AUDJPY 345
EURCHF -2.3K
NZDUSD 3.7K
USDCHF 160
EURGBP 1.9K
CADCHF 4.3K
AUDUSD 1.5K
CADJPY -85
GBPCHF -5
AUDCAD -48K
GBPCAD 103
NZDCHF 1.4K
GBPNZD 533
AUDNZD -389
CHFJPY 60
NZDCAD 4
NZDJPY -112
GBPAUD 11
BTCUSD -350
USCRUDE -1
USDSGD -207
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 2.7K
EURUSD -45K
GBPUSD -21K
GBPJPY -126K
EURCAD -62K
EURAUD -33K
USDCAD 7
AUDCHF -7.4K
EURJPY -44K
EURNZD -52K
AUDJPY -24K
EURCHF -17K
NZDUSD -8.2K
USDCHF 485
EURGBP -6.2K
CADCHF 1.1K
AUDUSD -1.1K
CADJPY -22K
GBPCHF 138
AUDCAD -13K
GBPCAD -374
NZDCHF 511
GBPNZD 1K
AUDNZD -1.1K
CHFJPY 282
NZDCAD -735
NZDJPY -1.9K
GBPAUD -124
BTCUSD -51K
USCRUDE -478
USDSGD -316
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 624.00 USD
Pire transaction: -11 918 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +116.34 USD
Perte consécutive maximale: -11 910.76 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LiteFinanceVC-Live-03
0.14 × 37
LiteFinanceVC-Live-08
1.00 × 1
FBS-Real-3
3.58 × 72
FXCESS-Live01
5.19 × 26
Xlence-Real13
9.00 × 2
Aucun avis
2025.11.12 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 07:40
Trading operations on the account were performed for only 40 days. This comprises 12.58% of days out of the 318 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 07:40
80% of trades performed within 14 days. This comprises 4.4% of days out of the 318 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 06:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 215 days
2025.11.12 06:30
A large drawdown may occur on the account again
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.