SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / SevenWondersCT
Jajang Badrujaman

SevenWondersCT

Jajang Badrujaman
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -100%
Exness-MT5Real31
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
57
Bénéfice trades:
20 (35.08%)
Perte trades:
37 (64.91%)
Meilleure transaction:
21.20 USD
Pire transaction:
-23.30 USD
Bénéfice brut:
116.11 USD (83 827 pips)
Perte brute:
-152.03 USD (95 702 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (26.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
34.35 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
98.81%
Charge de dépôt maximale:
1173.32%
Dernier trade:
60 il y a des minutes
Trades par semaine:
57
Temps de détention moyen:
19 minutes
Facteur de récupération:
-0.46
Longs trades:
31 (54.39%)
Courts trades:
26 (45.61%)
Facteur de profit:
0.76
Rendement attendu:
-0.63 USD
Bénéfice moyen:
5.81 USD
Perte moyenne:
-4.11 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-14.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-62.63 USD (5)
Croissance mensuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
35.92 USD
Maximal:
78.65 USD (100.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
100.00% (78.65 USD)
Par fonds propres:
65.74% (29.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm -36
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm -12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.20 USD
Pire transaction: -23 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +26.64 USD
Perte consécutive maximale: -14.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.12 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 05:30
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 04:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 04:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 04:30
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire