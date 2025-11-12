- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
25
Bénéfice trades:
12 (48.00%)
Perte trades:
13 (52.00%)
Meilleure transaction:
30.03 USD
Pire transaction:
-12.68 USD
Bénéfice brut:
154.55 USD (8 379 pips)
Perte brute:
-96.10 USD (8 337 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (47.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
47.81 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.87%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
31 minutes
Facteur de récupération:
2.31
Longs trades:
12 (48.00%)
Courts trades:
13 (52.00%)
Facteur de profit:
1.61
Rendement attendu:
2.34 USD
Bénéfice moyen:
12.88 USD
Perte moyenne:
-7.39 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-25.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-25.33 USD (3)
Croissance mensuelle:
6.88%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
25.33 USD
Maximal:
25.33 USD (2.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.98% (25.33 USD)
Par fonds propres:
0.50% (4.46 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.s
|58
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.s
|42
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +30.03 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +47.81 USD
Perte consécutive maximale: -25.33 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
This signal is generated by the VolumeHedger EA.
It combines a hedging strategy with a limited martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
It is shared for the purpose of promoting the EA.
Not: The reason it’s called Snake is because it has a high trade-opening limit. The expected drawdown is $900.
It combines a hedging strategy with a limited martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
- Expected Monthly Profit: 250$
- Min Required Deposit: 850$
- Used Strategies: Lydians_CS (Gold)
It is shared for the purpose of promoting the EA.
Personalized set files with similar performance are prepared for those who purchase the product
Not: The reason it’s called Snake is because it has a high trade-opening limit. The expected drawdown is $900.
It’s one of my favorites because it can recover losses within two months.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
90 USD par mois
7%
0
0
USD
USD
908
USD
USD
2
100%
25
48%
100%
1.60
2.34
USD
USD
3%
1:500