ALEXEI DOBRII

Square

ALEXEI DOBRII
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
RoboForex-Pro
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
12
Bénéfice trades:
5 (41.66%)
Perte trades:
7 (58.33%)
Meilleure transaction:
24.91 EUR
Pire transaction:
-3.56 EUR
Bénéfice brut:
36.03 EUR (2 320 pips)
Perte brute:
-18.09 EUR (2 089 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (27.92 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
27.92 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
8.41%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.00
Longs trades:
6 (50.00%)
Courts trades:
6 (50.00%)
Facteur de profit:
1.99
Rendement attendu:
1.50 EUR
Bénéfice moyen:
7.21 EUR
Perte moyenne:
-2.58 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-9.21 EUR)
Perte consécutive maximale:
-9.21 EUR (4)
Croissance mensuelle:
26.21%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9.98 EUR
Maximal:
17.94 EUR (16.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 20
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 231
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +24.91 EUR
Pire transaction: -4 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +27.92 EUR
Perte consécutive maximale: -9.21 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTime-Live01
0.00 × 9
ACYSecurities-Live
0.00 × 20
TickmillEU-Live
0.00 × 30
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 1
FortunaMarkets-Server
0.00 × 10
FXView-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 4
easyMarkets-Live
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 26
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 9
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 3
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 21
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 35
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
Markets.com-Live
0.00 × 11
Aucun avis
2025.11.11 23:10
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 5.49% of days out of the 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 23:10
80% of trades performed within 7 days. This comprises 4.27% of days out of the 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 23:10
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.11 23:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Square
30 USD par mois
0%
0
0
USD
118
EUR
24
0%
12
41%
100%
1.99
1.50
EUR
0%
1:100
