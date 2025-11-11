- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLD
|156
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLD
|16K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
📅 Trading Schedule
It’s recommended to start copying trades on Thursday and Friday, rather than at the beginning of the week — especially if your balance is below $100.
💰 Low-Capital Investment Plan
-
Start with as little as $200
-
Weekly profits with steady growth
-
Possible temporary drawdown: up to $120 (max)
-
The system is designed to recover losses and generate extra profit
⚙️ Recommended Settings
-
Leverage: 1:500
-
Account Type: Standard
-
Lot Size: 0.01 – 0.02
✅ Smart, stable, and consistent trading for small accounts.
