SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Dramgad
Amjad Nabil Mohamed Ahmed Mousa

Dramgad

Amjad Nabil Mohamed Ahmed Mousa
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 156%
XMGlobal-MT5 15
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
62
Bénéfice trades:
33 (53.22%)
Perte trades:
29 (46.77%)
Meilleure transaction:
26.71 USD
Pire transaction:
-25.61 USD
Bénéfice brut:
478.29 USD (47 810 pips)
Perte brute:
-322.22 USD (32 208 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (146.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
146.02 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.23%
Dernier trade:
52 il y a des minutes
Trades par semaine:
55
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.88
Longs trades:
35 (56.45%)
Courts trades:
27 (43.55%)
Facteur de profit:
1.48
Rendement attendu:
2.52 USD
Bénéfice moyen:
14.49 USD
Perte moyenne:
-11.11 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-66.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-66.77 USD (5)
Croissance mensuelle:
156.07%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
45.07 USD
Maximal:
82.88 USD (25.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
48.74% (52.23 USD)
Par fonds propres:
2.47% (6.66 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 62
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 156
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 16K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.71 USD
Pire transaction: -26 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +146.02 USD
Perte consécutive maximale: -66.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

📅 Trading Schedule
It’s recommended to start copying trades on Thursday and Friday, rather than at the beginning of the week — especially if your balance is below $100.

💰 Low-Capital Investment Plan

  • Start with as little as $200

  • Weekly profits with steady growth

  • Possible temporary drawdown: up to $120 (max)

  • The system is designed to recover losses and generate extra profit

⚙️ Recommended Settings

  • Leverage: 1:500

  • Account Type: Standard

  • Lot Size: 0.01 – 0.02

✅ Smart, stable, and consistent trading for small accounts.


Aucun avis
2025.11.12 00:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.12 00:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.12 00:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 21:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 21:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Dramgad
30 USD par mois
156%
0
0
USD
256
USD
2
96%
62
53%
100%
1.48
2.52
USD
49%
1:500
Copier

