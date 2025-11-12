SignauxSections
Morhino Yusuf

Morinfx

Morhino Yusuf
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 405%
Exness-MT5Real26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
20
Bénéfice trades:
15 (75.00%)
Perte trades:
5 (25.00%)
Meilleure transaction:
126.24 USD
Pire transaction:
-2.65 USD
Bénéfice brut:
249.51 USD (124 969 pips)
Perte brute:
-9.05 USD (9 050 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (162.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
162.25 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.39
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
19.04%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
49 minutes
Facteur de récupération:
60.12
Longs trades:
9 (45.00%)
Courts trades:
11 (55.00%)
Facteur de profit:
27.57
Rendement attendu:
12.02 USD
Bénéfice moyen:
16.63 USD
Perte moyenne:
-1.81 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-4.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-4.00 USD (2)
Croissance mensuelle:
404.94%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.00 USD
Maximal:
4.00 USD (6.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.70% (4.00 USD)
Par fonds propres:
10.62% (30.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 18
USDJPYm 1
BTCUSDm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 218
USDJPYm 4
BTCUSDm 18
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 56K
USDJPYm 61
BTCUSDm 60K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +126.24 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +162.25 USD
Perte consécutive maximale: -4.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Trader indonesia

Age 18

2025.11.14 10:13
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.14 09:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 14:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.12 13:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.12 12:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 05:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.11 19:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.11 19:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
