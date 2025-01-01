Malheureusement, le signal n'est pas trouvé dans notre base de données
Le signal que vous avez demandé a probablement été supprimé. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier automatiquement les trades.Sélectionnez un nouveau signal
Vous pouvez consulter d'autres signaux 5 MetaTrader:
- Croissance
- 487%
- Abonnés
- 20
- Semaines
- 126
- Trades
- 1180
- Gagner
- 77%
- Facteur de profit
- 1.59
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 5 144%
- Abonnés
- 6
- Semaines
- 235
- Trades
- 1436
- Gagner
- 74%
- Facteur de profit
- 1.85
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 541%
- Abonnés
- 14
- Semaines
- 42
- Trades
- 134
- Gagner
- 95%
- Facteur de profit
- 2.05
- DD max.
- 34%
- Croissance
- 1 460%
- Abonnés
- 112
- Semaines
- 48
- Trades
- 1542
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 6.02
- DD max.
- 33%
- Croissance
- 1 825%
- Abonnés
- 38
- Semaines
- 154
- Trades
- 591
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 4.54
- DD max.
- 18%
- Croissance
- 1 603%
- Abonnés
- 70
- Semaines
- 211
- Trades
- 5505
- Gagner
- 63%
- Facteur de profit
- 1.67
- DD max.
- 21%
- Croissance
- 496%
- Abonnés
- 10
- Semaines
- 82
- Trades
- 571
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 2.26
- DD max.
- 34%
- Croissance
- 230%
- Abonnés
- 13
- Semaines
- 69
- Trades
- 425
- Gagner
- 48%
- Facteur de profit
- 1.34
- DD max.
- 17%
- Croissance
- 4 092%
- Abonnés
- 2
- Semaines
- 45
- Trades
- 1920
- Gagner
- 52%
- Facteur de profit
- 1.78
- DD max.
- 46%
- Croissance
- 505%
- Abonnés
- 21
- Semaines
- 26
- Trades
- 568
- Gagner
- 80%
- Facteur de profit
- 3.42
- DD max.
- 21%
L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.