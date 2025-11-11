- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5555
|USDJPY
|570
|GBPUSD
|511
|EURAUD
|287
|ETHUSD
|126
|GBPAUD
|116
|EURUSD
|109
|AUDUSD
|98
|DE40
|58
|BTCUSD
|55
|USDCHF
|47
|USDMXN
|30
|XRPUSD
|27
|USDCAD
|26
|US500
|22
|EURGBP
|17
|SOLUSD
|16
|IAU.NYSE
|15
|GBPJPY
|13
|XAGEUR
|12
|XAUEUR
|10
|CHFJPY
|9
|DOGUSD
|7
|JUP.LSE
|5
|NZDUSD
|4
|AUDCAD
|4
|EURCAD
|4
|NZDCAD
|3
|AUDNZD
|3
|XAGUSD
|3
|LTCUSD
|2
|AUDJPY
|2
|ADAUSD
|2
|BNBUSD
|2
|AMS.MAD
|2
|GBPCAD
|1
|GBPCHF
|1
|AVXUSD
|1
|EOSUSD
|1
|CADJPY
|1
|EURJPY
|1
|LNKUSD
|1
|BCHUSD
|1
|AUDCHF
|1
|EURCHF
|1
|CADCHF
|1
|ORCL.NYSE
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|24
|USDJPY
|91
|GBPUSD
|-44
|EURAUD
|-66
|ETHUSD
|39
|GBPAUD
|-12
|EURUSD
|49
|AUDUSD
|-103
|DE40
|-7
|BTCUSD
|8
|USDCHF
|12
|USDMXN
|-20
|XRPUSD
|0
|USDCAD
|2
|US500
|-5
|EURGBP
|1
|SOLUSD
|10
|IAU.NYSE
|0
|GBPJPY
|-1
|XAGEUR
|-9
|XAUEUR
|19
|CHFJPY
|0
|DOGUSD
|-1
|JUP.LSE
|0
|NZDUSD
|3
|AUDCAD
|-1
|EURCAD
|2
|NZDCAD
|7
|AUDNZD
|0
|XAGUSD
|-7
|LTCUSD
|0
|AUDJPY
|0
|ADAUSD
|0
|BNBUSD
|-1
|AMS.MAD
|-2
|GBPCAD
|-2
|GBPCHF
|-5
|AVXUSD
|-1
|EOSUSD
|0
|CADJPY
|2
|EURJPY
|2
|LNKUSD
|0
|BCHUSD
|0
|AUDCHF
|0
|EURCHF
|0
|CADCHF
|-1
|ORCL.NYSE
|-10
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|80K
|USDJPY
|9.9K
|GBPUSD
|7.8K
|EURAUD
|-9.4K
|ETHUSD
|64K
|GBPAUD
|-1.6K
|EURUSD
|2.5K
|AUDUSD
|-7.4K
|DE40
|-6.6K
|BTCUSD
|-71K
|USDCHF
|1.3K
|USDMXN
|-3K
|XRPUSD
|3.2K
|USDCAD
|878
|US500
|-3.1K
|EURGBP
|68
|SOLUSD
|104K
|IAU.NYSE
|0
|GBPJPY
|-23
|XAGEUR
|189
|XAUEUR
|278
|CHFJPY
|54
|DOGUSD
|-1.1K
|JUP.LSE
|-100
|NZDUSD
|56
|AUDCAD
|-45
|EURCAD
|242
|NZDCAD
|976
|AUDNZD
|12
|XAGUSD
|-312
|LTCUSD
|-210
|AUDJPY
|-33
|ADAUSD
|-1.9K
|BNBUSD
|-12K
|AMS.MAD
|-1K
|GBPCAD
|-299
|GBPCHF
|-397
|AVXUSD
|-8.8K
|EOSUSD
|0
|CADJPY
|333
|EURJPY
|295
|LNKUSD
|-99
|BCHUSD
|-127
|AUDCHF
|-34
|EURCHF
|-18
|CADCHF
|-38
|ORCL.NYSE
|-975
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
PUPrime-Live
|0.46 × 117
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.84 × 125
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.94 × 197
|
FusionMarkets-Live
|1.12 × 93
|
Exness-MT5Real3
|1.17 × 6
|
Exness-MT5Real12
|1.25 × 8
|
Bybit-Live
|1.25 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.40 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|1.41 × 98
|
VantageInternational-Live 10
|1.55 × 122
|
FPMarketsSC-Live
|1.57 × 23
|
VantageInternational-Live 5
|1.60 × 15
|
BlueberryMarkets-Live
|1.61 × 215
|
FxPro-MT5 Live02
|1.62 × 156
|
Coinexx-Live
|1.79 × 33
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.89 × 1051
|
RoboForex-ECN
|1.92 × 4162
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
FundingTradersGroup-Server
|2.12 × 66
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.28 × 354
|
OneRoyal-Server
|2.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.52 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|2.64 × 81
|
Darwinex-Live
|2.79 × 156
|
Axiory-Live
|2.82 × 65
Fort de plus de 20 ans d'expérience en tant que trader professionnel au sein de plusieurs sociétés, je mets désormais mon expertise à votre service via une plateforme privée de signaux de trading.
Ma mission est d'accompagner les traders, débutants comme confirmés, en leur fournissant des analyses de marché en temps réel et des signaux de trading précis pour optimiser leur stratégie.
Ce canal est particulièrement adapté aux petits comptes démarrant avec moins de 100 €, les aidant à se développer progressivement dans un environnement discipliné et éducatif.