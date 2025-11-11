SignauxSections
Benjamin Roger Joseph Touvron

TraderMan

Benjamin Roger Joseph Touvron
0 avis
86 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 -10%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 844
Bénéfice trades:
6 115 (77.95%)
Perte trades:
1 729 (22.04%)
Meilleure transaction:
167.48 EUR
Pire transaction:
-883.66 EUR
Bénéfice brut:
13 207.25 EUR (16 398 825 pips)
Perte brute:
-13 266.40 EUR (1 389 466 pips)
Gains consécutifs maximales:
194 (49.85 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
348.24 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.02
Longs trades:
4 127 (52.61%)
Courts trades:
3 717 (47.39%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
-0.01 EUR
Bénéfice moyen:
2.16 EUR
Perte moyenne:
-7.67 EUR
Pertes consécutives maximales:
33 (-6.41 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 124.52 EUR (5)
Croissance mensuelle:
-31.10%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
84%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 319.41 EUR
Maximal:
2 671.16 EUR (73.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
88.49% (2 590.17 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 5555
USDJPY 570
GBPUSD 511
EURAUD 287
ETHUSD 126
GBPAUD 116
EURUSD 109
AUDUSD 98
DE40 58
BTCUSD 55
USDCHF 47
USDMXN 30
XRPUSD 27
USDCAD 26
US500 22
EURGBP 17
SOLUSD 16
IAU.NYSE 15
GBPJPY 13
XAGEUR 12
XAUEUR 10
CHFJPY 9
DOGUSD 7
JUP.LSE 5
NZDUSD 4
AUDCAD 4
EURCAD 4
NZDCAD 3
AUDNZD 3
XAGUSD 3
LTCUSD 2
AUDJPY 2
ADAUSD 2
BNBUSD 2
AMS.MAD 2
GBPCAD 1
GBPCHF 1
AVXUSD 1
EOSUSD 1
CADJPY 1
EURJPY 1
LNKUSD 1
BCHUSD 1
AUDCHF 1
EURCHF 1
CADCHF 1
ORCL.NYSE 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 24
USDJPY 91
GBPUSD -44
EURAUD -66
ETHUSD 39
GBPAUD -12
EURUSD 49
AUDUSD -103
DE40 -7
BTCUSD 8
USDCHF 12
USDMXN -20
XRPUSD 0
USDCAD 2
US500 -5
EURGBP 1
SOLUSD 10
IAU.NYSE 0
GBPJPY -1
XAGEUR -9
XAUEUR 19
CHFJPY 0
DOGUSD -1
JUP.LSE 0
NZDUSD 3
AUDCAD -1
EURCAD 2
NZDCAD 7
AUDNZD 0
XAGUSD -7
LTCUSD 0
AUDJPY 0
ADAUSD 0
BNBUSD -1
AMS.MAD -2
GBPCAD -2
GBPCHF -5
AVXUSD -1
EOSUSD 0
CADJPY 2
EURJPY 2
LNKUSD 0
BCHUSD 0
AUDCHF 0
EURCHF 0
CADCHF -1
ORCL.NYSE -10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 80K
USDJPY 9.9K
GBPUSD 7.8K
EURAUD -9.4K
ETHUSD 64K
GBPAUD -1.6K
EURUSD 2.5K
AUDUSD -7.4K
DE40 -6.6K
BTCUSD -71K
USDCHF 1.3K
USDMXN -3K
XRPUSD 3.2K
USDCAD 878
US500 -3.1K
EURGBP 68
SOLUSD 104K
IAU.NYSE 0
GBPJPY -23
XAGEUR 189
XAUEUR 278
CHFJPY 54
DOGUSD -1.1K
JUP.LSE -100
NZDUSD 56
AUDCAD -45
EURCAD 242
NZDCAD 976
AUDNZD 12
XAGUSD -312
LTCUSD -210
AUDJPY -33
ADAUSD -1.9K
BNBUSD -12K
AMS.MAD -1K
GBPCAD -299
GBPCHF -397
AVXUSD -8.8K
EOSUSD 0
CADJPY 333
EURJPY 295
LNKUSD -99
BCHUSD -127
AUDCHF -34
EURCHF -18
CADCHF -38
ORCL.NYSE -975
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +167.48 EUR
Pire transaction: -884 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +49.85 EUR
Perte consécutive maximale: -6.41 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PUPrime-Live
0.46 × 117
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 125
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.94 × 197
FusionMarkets-Live
1.12 × 93
Exness-MT5Real3
1.17 × 6
Exness-MT5Real12
1.25 × 8
Bybit-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real7
1.40 × 5
TitanFX-MT5-01
1.41 × 98
VantageInternational-Live 10
1.55 × 122
FPMarketsSC-Live
1.57 × 23
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 215
FxPro-MT5 Live02
1.62 × 156
Coinexx-Live
1.79 × 33
ICMarketsSC-MT5-2
1.89 × 1051
RoboForex-ECN
1.92 × 4162
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
TradeMaxGlobal-Live
2.28 × 354
OneRoyal-Server
2.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.64 × 81
Darwinex-Live
2.79 × 156
Axiory-Live
2.82 × 65
79 plus...
Fort de plus de 20 ans d'expérience en tant que trader professionnel au sein de plusieurs sociétés, je mets désormais mon expertise à votre service via une plateforme privée de signaux de trading.
Ma mission est d'accompagner les traders, débutants comme confirmés, en leur fournissant des analyses de marché en temps réel et des signaux de trading précis pour optimiser leur stratégie.

Ce canal est particulièrement adapté aux petits comptes démarrant avec moins de 100 €, les aidant à se développer progressivement dans un environnement discipliné et éducatif.

Aucun avis
2025.11.11 16:50
A large drawdown may occur on the account again
