Ratheesh T P

SreejeshCrossover

Ratheesh T P
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 13
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
28
Bénéfice trades:
10 (35.71%)
Perte trades:
18 (64.29%)
Meilleure transaction:
916.04 INR
Pire transaction:
-1 020.89 INR
Bénéfice brut:
3 364.64 INR (16 622 pips)
Perte brute:
-6 415.43 INR (165 844 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (808.48 INR)
Bénéfice consécutif maximal:
916.04 INR (1)
Ratio de Sharpe:
-0.22
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
27 minutes
Facteur de récupération:
-1.00
Longs trades:
6 (21.43%)
Courts trades:
22 (78.57%)
Facteur de profit:
0.52
Rendement attendu:
-108.96 INR
Bénéfice moyen:
336.46 INR
Perte moyenne:
-356.41 INR
Pertes consécutives maximales:
5 (-1 222.03 INR)
Perte consécutive maximale:
-1 727.17 INR (4)
Croissance mensuelle:
-61.02%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 050.79 INR
Maximal:
3 050.79 INR (61.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 INR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 INR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 21
BTCUSD 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -29
BTCUSD -22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -2.1K
BTCUSD -147K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +916.04 INR
Pire transaction: -1 021 INR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +808.48 INR
Perte consécutive maximale: -1 222.03 INR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 13" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

This is one minute scalping in XAUUSD
Aucun avis
2025.11.11 16:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 16:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
