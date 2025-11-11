- Croissance
Trades:
28
Bénéfice trades:
10 (35.71%)
Perte trades:
18 (64.29%)
Meilleure transaction:
916.04 INR
Pire transaction:
-1 020.89 INR
Bénéfice brut:
3 364.64 INR (16 622 pips)
Perte brute:
-6 415.43 INR (165 844 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (808.48 INR)
Bénéfice consécutif maximal:
916.04 INR (1)
Ratio de Sharpe:
-0.22
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
27 minutes
Facteur de récupération:
-1.00
Longs trades:
6 (21.43%)
Courts trades:
22 (78.57%)
Facteur de profit:
0.52
Rendement attendu:
-108.96 INR
Bénéfice moyen:
336.46 INR
Perte moyenne:
-356.41 INR
Pertes consécutives maximales:
5 (-1 222.03 INR)
Perte consécutive maximale:
-1 727.17 INR (4)
Croissance mensuelle:
-61.02%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 050.79 INR
Maximal:
3 050.79 INR (61.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 INR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 INR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|BTCUSD
|7
|
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-29
|BTCUSD
|-22
|
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-2.1K
|BTCUSD
|-147K
|
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +916.04 INR
Pire transaction: -1 021 INR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +808.48 INR
Perte consécutive maximale: -1 222.03 INR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 13" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
This is one minute scalping in XAUUSD
