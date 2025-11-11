SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / MM N RoboForex
Evgen Khenkin

MM N RoboForex

Evgen Khenkin
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -1%
RoboForex-ECN
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
84
Bénéfice trades:
43 (51.19%)
Perte trades:
41 (48.81%)
Meilleure transaction:
4.89 USD
Pire transaction:
-3.56 USD
Bénéfice brut:
25.52 USD (2 028 pips)
Perte brute:
-32.09 USD (3 094 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (0.44 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8.17 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
59.85%
Dernier trade:
9 il y a des minutes
Trades par semaine:
92
Temps de détention moyen:
56 minutes
Facteur de récupération:
-0.37
Longs trades:
50 (59.52%)
Courts trades:
34 (40.48%)
Facteur de profit:
0.80
Rendement attendu:
-0.08 USD
Bénéfice moyen:
0.59 USD
Perte moyenne:
-0.78 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-5.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-7.12 USD (2)
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.57 USD
Maximal:
17.94 USD (6.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.89% (12.78 USD)
Par fonds propres:
24.06% (60.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 20
EURUSD 13
EURJPY 9
NZDUSD 9
AUDUSD 8
EURGBP 7
USDJPY 7
USDCHF 6
USDCAD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -1
EURUSD 2
EURJPY 2
NZDUSD 5
AUDUSD 0
EURGBP -1
USDJPY -4
USDCHF -13
USDCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -31
EURUSD -90
EURJPY -176
NZDUSD 500
AUDUSD 5
EURGBP -49
USDJPY -507
USDCHF -1K
USDCAD 302
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.89 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +0.44 USD
Perte consécutive maximale: -5.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFX-Live
0.00 × 2
FXCC1-Trade
0.00 × 2
Tradestone-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 14
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
FusionMarkets-Live
0.36 × 14
ICTrading-MT5-4
0.36 × 36
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.50 × 14
RoboForex-ECN
0.54 × 3748
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
ICMarkets-MT5
0.83 × 12
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.09 × 510
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.62 × 609
Alpari-MT5
1.93 × 46
52 plus...
Be sure to copy all orders exactly, IMPORTANT copy my transactions to a separate account. lever 1:500 or more, account type ProCent (ECN/PRIME)  Please use the Affiliate code when registering a RoboForex account in this group: qzqj - Rebates for all clients and subpartners this group 25%! (in this group minimum volume of 0.01 is available on all MetaTrader4 ProCent accounts. When opening a new account)
Aucun avis
2025.11.11 13:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.