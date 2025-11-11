SignauxSections
SpokoGram
Dawid Piasecki

SpokoGram

Dawid Piasecki
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 951%
Axi-US16-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
455
Bénéfice trades:
238 (52.30%)
Perte trades:
217 (47.69%)
Meilleure transaction:
314.00 USD
Pire transaction:
-107.50 USD
Bénéfice brut:
5 132.83 USD (248 148 pips)
Perte brute:
-3 277.02 USD (175 735 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (381.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
504.60 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
62.62%
Charge de dépôt maximale:
106.78%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
395
Temps de détention moyen:
5 minutes
Facteur de récupération:
2.71
Longs trades:
221 (48.57%)
Courts trades:
234 (51.43%)
Facteur de profit:
1.57
Rendement attendu:
4.08 USD
Bénéfice moyen:
21.57 USD
Perte moyenne:
-15.10 USD
Pertes consécutives maximales:
29 (-317.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-373.80 USD (7)
Croissance mensuelle:
950.99%
Algo trading:
1%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.08 USD
Maximal:
684.45 USD (29.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.81% (684.45 USD)
Par fonds propres:
9.57% (103.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USTECH 323
XAUUSD 78
GER40 34
EURUSD 17
GBPUSD 2
BTCUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USTECH 446
XAUUSD 1.1K
GER40 343
EURUSD 1
GBPUSD 0
BTCUSD 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USTECH 32K
XAUUSD 12K
GER40 30K
EURUSD -25
GBPUSD -5
BTCUSD -1.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +314.00 USD
Pire transaction: -108 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +381.40 USD
Perte consécutive maximale: -317.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US16-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Demo01
1.30 × 20
RoboForex-ProCent-8
2.81 × 48
Welcome!

This is my manual trading account.

2025.11.11 15:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.11 14:40
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 14:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 13:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 13:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
