- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
Pas de données
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "4xHubInternational-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Turbo Signal est un signal de trading automatisé spécialisé sur l’or (XAUUSD).
La stratégie repose sur des points de cassure (breakout) et une gestion rigoureuse du risque.
Toutes les positions sont exécutées automatiquement par un algorithme fiable et optimisé pour le marché de l’or.
-
Croissance constante et contrôlée
-
Aucune intervention manuelle
-
Gestion du capital prudente et transparente
-
Risque limité et suivi continu
💰 Dépôt minimum recommandé : 100 USD
🔄 Type : Algo trading 100% automatique
📈 Objectif : croissance stable et durable sur le long terme