Golden Nuggets
Croissance
504%
Abonnés
21
Semaines
26
Trades
567
Gagner
80%
Facteur de profit
3.41
DD max.
21%
Deux ex machina
Croissance
5 144%
Abonnés
6
Semaines
235
Trades
1436
Gagner
74%
Facteur de profit
1.85
DD max.
26%
Low risk trading version 3
Croissance
4 106%
Abonnés
2
Semaines
44
Trades
1918
Gagner
52%
Facteur de profit
1.78
DD max.
46%
OnlyUJ
Croissance
230%
Abonnés
13
Semaines
69
Trades
424
Gagner
48%
Facteur de profit
1.34
DD max.
17%
NoPain MT5
Croissance
1 603%
Abonnés
71
Semaines
211
Trades
5505
Gagner
63%
Facteur de profit
1.67
DD max.
21%
MagicGW audcad L
Croissance
1 460%
Abonnés
110
Semaines
48
Trades
1542
Gagner
79%
Facteur de profit
6.02
DD max.
33%
MSC Gold Stable Pro
Croissance
496%
Abonnés
9
Semaines
82
Trades
571
Gagner
79%
Facteur de profit
2.26
DD max.
34%
SwissBot Gold Guardian
Croissance
1 806%
Abonnés
39
Semaines
154
Trades
590
Gagner
79%
Facteur de profit
4.53
DD max.
18%
MSC Gold Invest Pro
Croissance
487%
Abonnés
19
Semaines
126
Trades
1180
Gagner
77%
Facteur de profit
1.59
DD max.
26%
Daily Gold Sniper
Croissance
541%
Abonnés
14
Semaines
42
Trades
134
Gagner
95%
Facteur de profit
2.05
DD max.
34%

