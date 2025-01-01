Signaux / Gold Sclaper
Malheureusement, Gold Sclaper le signal est désactivé et indisponible
Le fournisseur a désactivé ce signal. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier les trades automatiquement.Sélectionnez un nouveau signal
Vous pouvez consulter d'autres signaux 4 MetaTrader:
- Croissance
- 4 654%
- Abonnés
- 0
- Semaines
- 238
- Trades
- 7856
- Gagner
- 76%
- Facteur de profit
- 1.55
- DD max.
- 28%
- Croissance
- 504%
- Abonnés
- 14
- Semaines
- 95
- Trades
- 863
- Gagner
- 73%
- Facteur de profit
- 1.92
- DD max.
- 28%
- Croissance
- 2 679%
- Abonnés
- 34
- Semaines
- 38
- Trades
- 800
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 2.00
- DD max.
- 52%
- Croissance
- 2 801%
- Abonnés
- 82
- Semaines
- 60
- Trades
- 286
- Gagner
- 88%
- Facteur de profit
- 6.52
- DD max.
- 35%
- Croissance
- 803%
- Abonnés
- 9
- Semaines
- 71
- Trades
- 3064
- Gagner
- 81%
- Facteur de profit
- 3.62
- DD max.
- 41%
- Croissance
- 355%
- Abonnés
- 15
- Semaines
- 188
- Trades
- 3234
- Gagner
- 76%
- Facteur de profit
- 1.65
- DD max.
- 50%
- Croissance
- 859%
- Abonnés
- 18
- Semaines
- 104
- Trades
- 300
- Gagner
- 55%
- Facteur de profit
- 1.56
- DD max.
- 35%
- Croissance
- 16 425%
- Abonnés
- 0
- Semaines
- 141
- Trades
- 1225
- Gagner
- 88%
- Facteur de profit
- 2.21
- DD max.
- 39%
- Croissance
- 1 435%
- Abonnés
- 1
- Semaines
- 302
- Trades
- 28538
- Gagner
- 67%
- Facteur de profit
- 1.14
- DD max.
- 41%
- Croissance
- 6 008%
- Abonnés
- 1
- Semaines
- 326
- Trades
- 1995
- Gagner
- 72%
- Facteur de profit
- 1.94
- DD max.
- 38%
L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.