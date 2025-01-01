SignauxSections
404

Malheureusement, Gold Sclaper le signal est désactivé et indisponible

Le fournisseur a désactivé ce signal. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier les trades automatiquement.

Sélectionnez un nouveau signal

Vous pouvez consulter d'autres signaux 4 MetaTrader:

ATong
Croissance
4 654%
Abonnés
0
Semaines
238
Trades
7856
Gagner
76%
Facteur de profit
1.55
DD max.
28%
MultiWay ICM
Croissance
504%
Abonnés
14
Semaines
95
Trades
863
Gagner
73%
Facteur de profit
1.92
DD max.
28%
Gold pro
Croissance
2 679%
Abonnés
34
Semaines
38
Trades
800
Gagner
79%
Facteur de profit
2.00
DD max.
52%
Theranto v3 Live 2
Croissance
2 801%
Abonnés
82
Semaines
60
Trades
286
Gagner
88%
Facteur de profit
6.52
DD max.
35%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Croissance
803%
Abonnés
9
Semaines
71
Trades
3064
Gagner
81%
Facteur de profit
3.62
DD max.
41%
KingFX AU
Croissance
355%
Abonnés
15
Semaines
188
Trades
3234
Gagner
76%
Facteur de profit
1.65
DD max.
50%
MCA100
Croissance
859%
Abonnés
18
Semaines
104
Trades
300
Gagner
55%
Facteur de profit
1.56
DD max.
35%
Niguru GBP
Croissance
16 425%
Abonnés
0
Semaines
141
Trades
1225
Gagner
88%
Facteur de profit
2.21
DD max.
39%
R Factor Mean Reversal
Croissance
1 435%
Abonnés
1
Semaines
302
Trades
28538
Gagner
67%
Facteur de profit
1.14
DD max.
41%
Scalp IC Markets ECN
Croissance
6 008%
Abonnés
1
Semaines
326
Trades
1995
Gagner
72%
Facteur de profit
1.94
DD max.
38%

L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.